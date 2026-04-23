Chủ quan với cúm B, nhiều bệnh nhân phải thở máy sau vài ngày

Khởi phát âm thầm như cảm cúm thông thường, nhưng cúm B đang khiến nhiều người cao tuổi, bệnh nền chuyển nặng nhanh chóng. Không ít ca nhập viện khi đã suy hô hấp.

Nhiều bệnh nhân cúm phải thở máy

Cúm B không “hiền” như nhiều người nghĩ

Một bệnh nhân 77 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau 4 ngày chỉ mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Gia đình không đo thân nhiệt, cho rằng chỉ là cảm thông thường. Khi nhập viện, bệnh nhân đã suy hô hấp, phải thở oxy, xét nghiệm xác định dương tính với cúm B và đã có viêm phổi trên nền tăng huyết áp.

Một trường hợp khác, bệnh nhân 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường và viêm gan B, từng điều trị cúm B tại cơ sở tư nhân và đã hết sốt. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, tình trạng mệt mỏi, khó thở quay lại. Chụp phổi cho thấy tổn thương nặng, buộc phải chuyển tuyến điều trị chuyên sâu.

Nặng nhất là bệnh nhân 65 tuổi mắc COPD nhiều năm. Ban đầu chỉ sốt cao, ho đờm, nhưng nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng. Bệnh nhân phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập rồi đặt nội khí quản. Các bác sĩ nhận định nguy cơ bội nhiễm nấm xâm lấn – biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở người có bệnh phổi mạn hoặc suy giảm miễn dịch.

Theo ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi… Nhiều trường hợp có thể tự khỏi.

Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm nguy hiểm.

Điều đáng lo ngại là cúm B dễ bị chủ quan do biểu hiện ban đầu không đặc hiệu. Không ít bệnh nhân chỉ đến viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

Đặc biệt, ở những người mắc bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh phổi mạn…, cúm B có thể kích hoạt chuỗi diễn biến nặng, bao gồm cả bội nhiễm vi khuẩn và nấm xâm lấn.

Tạo lá chắn định kỳ

Đại diện hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, bác sĩ Lê Thị Kim Hoa cho biết, dù cúm mùa thường được xem là lành tính, bệnh vẫn có thể tiến triển nặng với các biểu hiện như sốt cao, khó thở, phù phổi do suy tim và thậm chí tử vong.

Virus cúm mùa gồm nhiều chủng, trong đó các chủng A/H1N1, A/H3N2 liên tục biến đổi kháng nguyên theo từng năm. Bên cạnh đó, các chủng cúm B cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Do đó, việc tiêm nhắc lại vaccine cúm hàng năm là cần thiết để duy trì hiệu quả bảo vệ.

Theo TS. Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, vaccine cúm mùa hiện nay đã được chứng minh an toàn và có hiệu quả cao. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm sớm, đặc biệt là trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và những người có bệnh lý mạn tính.

​Tổ chức Y tế Thế giới hiện duy trì hệ thống giám sát virus cúm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nhằm xác định các chủng virus lưu hành theo từng khu vực.

​Dựa trên dữ liệu này, các chuyên gia dự báo chủng virus xuất hiện theo mùa ở hai bán cầu, từ đó hướng dẫn cập nhật thành phần vaccine phù hợp. Với Việt Nam thuộc Bắc bán cầu, người dân nên tiêm vaccine cúm mỗi năm một lần, trước mùa Đông – Xuân, để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

​Từ các ca bệnh thực tế, cúm B không còn là bệnh “vặt”. Với người có nền sức khỏe yếu, chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.