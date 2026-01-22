Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cụ thể, lúc 6h hôm nay, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 0,3 độ C, thấp nhất miền Bắc. Một số đỉnh núi ở Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống 4,8 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6 độ C. Trong 5 trạm quan trắc ở Hà Nội, Hà Đông thấp nhất hơn 10 độ C.

Theo cơ quan dự báo, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Sáng cùng ngày, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại; rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 23/1.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại đến ngày 23/1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 22/1 đến ngày 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Cơ quan dự báo cảnh báo rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.



Mưa lớn cục bộ, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế – xã hội và tàu thuyền.