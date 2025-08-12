Tăng giá phiên bản mới 2025, Mazda CX-3 có gì khác bản cũ?

Mazda CX-3 phiên bản 2025 vừa ra mắt Việt Nam với giá bán tăng từ 18 đến 30 triệu đồng so với trước, đổi lại sở hữu một số tinh chỉnh khác hơn so với bản cũ.

Theo công bố mới từ Thaco Auto, phiên bản mới của Mazda CX-3 cho năm 2025 vừa chính thức được tung ra thị trường Việt Nam với giá bán từ 549-659 triệu đồng.

Mazda CX-3 2025 vẫn giữ 4 phiên bản tăng giá thêm so với bản cũ

Cụ thể, New Mazda CX-3 có tiếp tục duy trì 4 phiên bản với mức giá như sau: Premium 659 triệu đồng, Luxury 619 triệu đồng, Deluxe 579 triệu đồng và 1.5 AT 549 triệu đồng. So với bản cũ, bản mới tăng thêm từ 18-30 triệu đồng, cụ thể bản Premium tăng 18 triệu đồng, Luxury tăng 30 triệu đồng, Deluxe tăng 20 triệu đồng và bản AT tăng 27 triệu đồng.

Phiên bản mới không thay đổi khi giữ ngôn ngữ thiết kế tinh giản của Mazda, nhưng bổ sung một số điểm nhấn ngoại thất và nâng cấp an toàn ở các bản cao.

Ngoại thất xe được làm mới ở tản nhiệt, mâm bánh xe và thêm tuỳ chọn sơn 2 tông màu

Ngoại thất CX-3 2025 giữ nguyên các đường nét tinh tế: lưới tản nhiệt “Signature Wing”, mâm 18-inch, tùy chọn sơn hai tông màu cá tính. Bên trong, khoang lái vẫn trung thành với phong cách tối giản, hướng về người lái, kết hợp chất liệu cao cấp và bố trí thông minh. Trang bị tiện nghi như màn hình giải trí 7-inch Mazda Connect, điều hòa tự động, hệ thống i-Activsense và cảm biến áp suất lốp (ở bản Luxury & Premium) vẫn được giữ nguyên.

Điểm bổ sung đáng chú ý ở phiên bản mới là cảm biến áp suất lốp (TPMS) được dành cho bản Luxury và Premium — một nâng cấp an toàn thực dụng so với cấu hình cơ bản trước đây.

Đuôi xe không có sự khác biệt so với bản cũ

Về vận hành, động cơ 1.5 SkyActiv vẫn được sử dụng với công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp cùng chế độ lái thể thao, là sự lựa chọn cân bằng giữa linh hoạt đô thị và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thiếu vắng lựa chọn động cơ Turbo nhưng một số đối thủ ở phân khúc B-SUV như Toyota Raize, Kia Seltos, Geely Coolray, Omoda C5.

So với Toyota Raize dùng máy 1.0L turbo 98 mã lực, 140 Nm, CX-3 nhỉnh hơn đôi chút về sức kéo và phản ứng ga khi chở đủ tải. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh các đối thủ turbo khác như Omoda C5 (1.5L turbo 145 mã lực, 210 Nm) hay Geely Coolray (1.5L turbo 177 mã lực, 255 Nm), sức mạnh của CX-3 tỏ ra khiêm tốn hơn. Điều này phản ánh triết lý của Mazda khi định vị CX-3 là mẫu SUV đô thị chú trọng cảm giác lái ổn định, cân bằng và tiết kiệm nhiên liệu, thay vì chạy đua về thông số công suất như nhiều đối thủ turbo trong phân khúc.

Nội thất CX-3 2025 không thay đổi.

Nhìn tổng quan, phiên bản mới của CX-3 có ưu điểm là thiết kế được tinh chỉnh để gọn gàng, sang hơn; bổ sung TPMS và duy trì gói an toàn i-Activsense giúp gia tăng tính an tâm cho người dùng; xe vẫn giữ động cơ 1.5L SkyActiv cùng hộp số 6 cấp, mang lại cảm giác lái êm và tiết kiệm cho đô thị.

Nhược điểm là giá bán của xe tăng thêm có thể khiến CX-3 kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc vốn đẩy mạnh trang bị hoặc giữ giá mềm. Điển hình như một số đối thủ đang có giá "mềm" hơn là Toyota Raize từ 498-510 triệu đồng, Geely Coolray giá từ 538-628 triệu đồng, Omoda C5 giá từ 539-669 triệu đồng.