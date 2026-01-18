close Đăng nhập

Đà Nẵng khoác “áo mới” hướng về Đại hội XIV

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và pano cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

img-9741.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19–25/1 tại Hà Nội, quy tụ 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng có 35 đại biểu chính thức tham dự.
img-9733.jpg
Để chào mừng Đại hội, Đà Nẵng đã hoàn thành việc lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
img-9738.jpg
Đà Nẵng khoác “tấm áo mới” rực rỡ cờ hoa
img-9739.jpg
Các tuyến đường trung tâm được trang trí rực rỡ
img-9740.jpg
Cờ Tổ quốc được kéo lên tại Công viên APEC, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị.
img-9737.jpg
Người dân lưu thông qua tuyến đường rực sắc đỏ cờ hoa những ngày cận Đại hội.
img-9735.jpg
Công tác trang trí cổ động trực quan được triển khai đồng bộ từ quận trung tâm đến ngoại thành
img-9726.jpg
Biểu ngữ cổ động rực sắc đỏ trước các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.
img-9734.jpg
Lối đi bộ trên đường Bạch Đằng nổi bật hơn thường ngày với hệ thống cờ hoa rực rỡ.
img-9725.jpg
Cụm mô hình, biểu tượng cạnh cầu sông Hàn hướng về Đại hội XIV của Đảng
img-9720.jpg
Khung cảnh rực rỡ trước toà nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.
img-9724.jpg
Không khí trang trọng, rực rỡ cờ hoa bao trùm nhiều khu vực công cộng trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó có Thư viện Tổng hợp thành phố.
img-9723.jpg
Không khí trang trọng bao trùm nhiều khu vực công cộng trên địa bàn Đà Nẵng.

