Lý do bác sĩ nội trú được mệnh danh là kỳ thi tuyển “tinh hoa của tinh hoa”

Khắt khe về điều kiện, nặng nề về kiến thức, chỉ có một cơ hội duy nhất – kỳ thi bác sĩ nội trú (BSNT) được coi là một “cuộc chiến” cam go nhất của sinh viên y khoa.

Kỳ thi tuyển BSNT năm 2025 tại Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) đã trở thành tâm điểm chú ý trên báo chí và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi không chỉ từ giới chuyên môn mà cả cộng đồng. Đây là kỳ thi được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, chỉ dành cho những sinh viên xuất sắc nhất sau khi tốt nghiệp đại học ngành y.

Một trong những điểm nhấn của các mùa thi BSNT là sự kiện “Match Day” – lựa chọn chuyên ngành của Top thí sinh dẫn đầu, diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Mỗi thí sinh có 30 giây để công khai nguyện vọng chuyên ngành trước toàn trường, tạo nên những khoảnh khắc truyền cảm hứng mạnh mẽ. Các chuyên ngành như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh và Nội tim mạch nhanh chóng “cháy” chỉ tiêu, phản ánh xu hướng lựa chọn của thế hệ bác sĩ trẻ đầy tài năng.

Chương trình đào tạo BSNT kéo dài 3 năm, với yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt và quá trình học tập thực hành liên tục tại bệnh viện. Đây không chỉ là hành trình học thuật mà còn là thử thách bản lĩnh, đánh dấu bước chuyển mình của những “tinh hoa ngành y” trên con đường trở thành chuyên gia y tế hàng đầu.

"Cuộc chiến" không dành cho số đông

GS Tạ Thành Văn tặng hoa thủ khoa BSNT 2022 và là người đầu tiên được chọn chuyên ngành

Theo GS.TS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường ĐHYHN, lịch sử đào tạo BSNT ở Việt Nam kể từ sau Cách mạng Tháng 8 khởi phát từ Trường năm 1974. Kỳ thi đầu vào BSNT rất khắc nghiệt, quá trình học và đầu ra đều yêu cầu rất cao, nên mỗi khoá chỉ rất ít BSNT được tuyển chọn, như khoá 14 của ông chỉ có 15 BSNT.

Cũng theo GS Văn, để người dân được công bằng trong khám chữa bệnh (KCB) chất lượng cao, từ 2015, mô hình đào tạo BSNT đã mở rộng, tiến tới bắt buộc 100% bác sĩ khi tốt nghiệp phải đào tạo BSNT. Trước 2015, tỷ lệ sinh viên học BSNT chỉ dưới 10%, từ 2016 đến nay tăng từ trên 20% đến hơn 75%.

PGS.TS Kim Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, chia sẻ: Đào tạo BSNT là hình thức tuyển chọn và rèn luyện đội ngũ chuyên gia giỏi trong lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng. Tuy nhiên, con đường để chạm đến danh hiệu BSNT chưa bao giờ dễ dàng.

Kỳ thi khắc nghiệt ngay từ vòng điều kiện: ứng viên phải tốt nghiệp loại khá trở lên, không từng bị kỷ luật từ cảnh cáo, tuổi đời không quá 27 và có đủ sức khỏe. Bên cạnh đó, thí sinh phải chuẩn bị một khối lượng kiến thức khổng lồ, tổng hợp từ nhiều môn trong suốt 6 năm học y khoa.

PGS.TS Kim Bảo Giang trao đổi với VietTimes về BSNT

Độ khó của đề thi được đánh giá ở mức “khó nhất trong những kỳ thi khó”, lại giới hạn thời điểm dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, và chỉ cho phép mỗi người dự thi đúng một lần trong đời. Không ít sinh viên dù đạt điểm cao nhưng vẫn không chắc chắn được chọn đúng chuyên ngành mong muốn, bởi quyền ưu tiên thuộc về người có điểm cao hơn. Chính vì thế, ngoài sự chuẩn bị kiến thức, yếu tố may mắn cũng góp phần quan trọng trong hành trình này.

Cũng theo PGS.TS Kim Bảo Giang, điều đặc biệt của thi BSNT là quy định “chỉ một lần trong đời” đã tồn tại từ lâu trong lịch sử đào tạo BSNT.

Theo PGS.TS Kim Bảo Giang, truyền thống coi BSNT là “tinh hoa của tinh hoa” khiến việc thi lại không được chấp nhận. Trước đây, mỗi khóa chỉ tuyển 10–20 bác sĩ, và ai trúng tuyển được mặc định là người giỏi nhất ngay từ lần thi đầu tiên.

PGS.TS Kim Bảo Giang chia sẻ thêm: Các BSNT thường được đánh giá cao về chất lượng, nên cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn. Các bệnh viện lớn trong nước luôn ưu tiên tuyển dụng BSNT và ở nhiều chuyên ngành, họ trở thành những gương mặt nòng cốt. Dĩ nhiên, nhu cầu xã hội có thể thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng “tấm vé” BSNT luôn là một lợi thế lớn.

PGS.TS Kim Bảo Giang (thứ 6 từ phải sang) và các giảng viên Sau đại học của Trường ĐHYHN

Bác sĩ phải bao quát kiến thức từ 14 lĩnh vực chuyên ngành

Kỳ thi năm nay của Trường ĐHYHN mang dấu ấn đặc biệt. PGS Kim Bảo Giang chia sẻ: Đây là lứa sinh viên đầu tiên của chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa bước vào thi nội trú.

Đề thi được xây dựng hoàn toàn mới, bài bản và bao quát kiến thức từ 14 lĩnh vực chuyên ngành, thay vì chỉ 8 môn như trước.

Từ giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, di truyền, dược lý, đến nội, ngoại, sản, nhi, cấp cứu, truyền nhiễm…, tất cả đều đòi hỏi tư duy tổng hợp và khả năng giải quyết vấn đề sát với thực tiễn nghề nghiệp.

“Tôi thực sự đánh giá cao những em đạt trên 7 điểm cho mỗi môn. Với đề thi như vậy mà nhiều sinh viên vẫn đạt kết quả tốt, đó là điều khiến nhà trường rất tự hào”, PGS.TS Kim Bảo Giang chia sẻ.

Một điểm nhấn nữa của kỳ thi BSNT năm nay là số thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến giờ, trong khi chỉ tiêu lại giảm. Vì thế, theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, kỳ thi có tỉ lệ cạnh tranh cao nhất từ khi mở rộng chỉ tiêu BSNT, tức là trong 10 năm qua.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh hướng dẫn thực hành

Sức hút của Sản phụ khoa

Năm nay có tới 6/10 thí sinh điểm cao chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Là Giám đốc BV Phụ sản TW, đồng thời là Trưởng bộ môn Sản Trường ĐHYHN, GS.TS Nguyễn Duy Ánh nói rằng ông rất vui khi mới bắt đầu Match Day, đã có 6/10 bác sĩ đỗ đầu lựa chọn Sản phụ khoa, cho thấy sự quan tâm của xã hội với bộ môn này.

Theo PGS.TS Giang, sự lựa chọn này là xu hướng đã kéo dài nhiều năm do:

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và bà mẹ trẻ em tăng cao, thị trường việc làm mở rộng, cùng cơ hội hành nghề tư nhân khiến ngành này hấp dẫn hơn.

Công việc Sản phụ khoa đan xen cả tính chất nội khoa và ngoại khoa, tạo sự phong phú.

Ngoài ra, đây là ngành mang lại nhiều niềm vui do đặc thù công việc gắn với sự sống mới, ít áp lực tâm lý tiêu cực hơn những chuyên ngành có nhiều ca bệnh nặng.

Tuy nhiên, PGS Giang cũng bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn sinh viên chọn đúng chuyên ngành phù hợp với đam mê và năng lực, chứ không chạy theo xu hướng. Khi đã tìm được chỗ đứng thích hợp, dù ở bất kỳ chuyên ngành nào, các em đều có thể trở thành những ngôi sao sáng trong nghề".