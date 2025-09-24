Lựu đạn cầm tay "kiểu quân sự" phát nổ ở thủ đô của Na Uy

Nhiều vụ nổ xảy ra ở Oslo gần Hoàng cung và Đại sứ quán Israel. Cảnh sát phát hiện lựu đạn quân sự, bắt giữ một nghi phạm, phong tỏa trung tâm thành phố.

Nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Oslo của Na Uy vào tối 23/9, gần khu vực Đại sứ quán Israel và Hoàng cung, khiến cảnh sát phải ban hành cảnh báo khẩn cấp và phong tỏa trung tâm thành phố, theo truyền thông địa phương.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 20h45 (giờ địa phương) trên phố Pilestredet, gần một khuôn viên trường đại học và chỉ cách Hoàng cung cùng Đại sứ quán Israel khoảng 500 mét.

Ngay sau đó, chính quyền đã gửi cảnh báo khẩn qua điện thoại tới người dân Oslo, yêu cầu những người trong khu vực tránh xa cửa sổ, sau khi phát hiện thêm một thiết bị nổ thứ hai được mô tả là “lựu đạn quân sự” ngay tại hiện trường.

“Do vẫn còn một thiết bị nổ ở khu vực, cảnh sát mong người dân tránh xa cửa sổ. Tính đến lúc này, chúng tôi chưa sơ tán khu vực”, cảnh báo có đoạn.

Cảnh sát đã phong tỏa một phần lớn quận trung tâm, ngừng dịch vụ tàu điện và đổi hướng giao thông đường bộ trước khi tiến hành kích nổ có kiểm soát quả lựu đạn.

Theo đài NRK, quả lựu đạn được đặt trên đường ray tàu điện. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cũng được triển khai hỗ trợ cảnh sát. Toàn bộ mạng lưới tàu điện khu vực bị tạm dừng hoạt động trong lúc lực lượng an ninh làm nhiệm vụ.

Hiện không có báo cáo thương vong. Chỉ huy hiện trường Brian Skotnes cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Báo Aftenposten và một số kênh truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm là một thiếu niên 13 tuổi, song cảnh sát từ chối xác nhận độ tuổi.

“Chúng tôi đã bắt giữ một nghi phạm và đang khẩn trương thu thập thêm thông tin cũng như truy tìm những người khác”, ông Skotnes nói. “Giả thuyết của chúng tôi là đây có thể là hành động của tội phạm nhằm vào tội phạm khác, nhưng chưa thể loại trừ khả năng nào”.

Theo RT