TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng.

Phối cảnh Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Hôm nay, 1/7, TP.HCM đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến hơn 253.045 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD). Đây là chuỗi sự kiện đặc biệt nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Hầu hết các dự án trong đợt này được huy động theo hình thức đối tác công tư (PPP) và nguồn vốn từ các doanh nghiệp lớn. Cụ thể gồm:

1. Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội & cây xanh công cộng bến Bạch Đằng

Vốn đầu tư: 29.317 tỷ đồng.

Quy mô: Diện tích khoảng 73,3 ha.

Mục tiêu: Hình thành trục không gian văn hóa, lịch sử và du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn mang tính biểu tượng, mở rộng diện tích mảng xanh công cộng phục vụ người dân.

2. Đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Vốn đầu tư: 93.156 tỷ đồng (Dự án có quy mô lớn nhất đợt này).

Quy mô: Chiều dài khoảng 14 km.

Đặc điểm: Công trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa hạng mục cầu và hầm vượt biển. Đây là "cầu nối vàng" mở rộng không gian phát triển, đưa Cần Giờ thành trung tâm du lịch - kinh tế biển mới.

3. Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Dự án Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2029. Đây là tuyến mạch máu giao thông chiến lược theo hình thức đối tác công tư (PPP), kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với "thủ phủ" du lịch nghỉ dưỡng biển Hồ Tràm nhằm bứt phá kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Dự án có chiều dài khoảng 42,07 km với tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng. Tuyến chính 6 làn xe, vận tốc 100 km/h, tích hợp đường song hành 2 bên (2 làn/bên, 60 km/h) tại khu dân cư.

Mục tiêu: Tạo trục giao thông tốc độ cao kết nối thẳng từ đô thị du lịch Hồ Tràm tới sân bay Long Thành, giải tỏa áp lực giao thông khu vực Đông Nam Bộ.

4. Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (Giai đoạn 1)

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (Giai đoạn 1) là một trong những dự án hạ tầng hàng hải quy mô lớn nhất Việt Nam, được định hướng trở thành cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế tầm cỡ. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14.867 tỷ đồng (trên tổng số hơn 50.800 tỷ đồng của toàn bộ dự án qua 3 giai đoạn). Diện tích sử dụng gồm diện tích khu đất đạt 97,3 ha và khu nước trước bến rộng 16,2 ha.

Mục tiêu: Nâng cao năng lực logistics và chuỗi cung ứng biển quốc tế, tối ưu hóa khả năng đón tàu container tải trọng lớn tại khu vực hạ lưu sông Thị Vải.

5. Cầu đường Bình Tiên

Đoạn tuyến: Từ đường Phạm Văn Chí (Quận 6) đến đường Nguyễn Văn Linh (Huyện Bình Chánh).

Mục tiêu: Giảm tải áp lực giao thông nghiêm trọng cho các trục đường hướng Nam từ trung tâm thành phố (như cầu Nhị Thiên Đường, cầu chữ Y).

6. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Giai đoạn 1)

Dự án Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Giai đoạn 1) có chiều dài 51 km, nối Vành đai 3 (TP.HCM) với Quốc lộ 22 (Tây Ninh). Với tổng mức đầu tư 22.975 tỉ đồng theo hình thức BOT, dự án với quy mô 4 làn xe, giúp giảm tải Quốc lộ 22.

Mục tiêu: Trục hành lang kinh tế quốc tế quan trọng kết nối TP.HCM với Tây Ninh và Campuchia, thúc đẩy giao thương xuyên biên giới và phát triển các khu công nghiệp vệ tinh.

7 & 8. Hai nút giao thông quan trọng kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành

Nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nút giao hoàn chỉnh giữa Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Mục tiêu: Đồng bộ hóa khả năng kết nối giữa mạng lưới đường huyết mạch của TP.HCM vào tuyến cao tốc liên vùng, tháo gỡ các nút thắt ùn tắc giao thông cửa ngõ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 8 dự án được lựa chọn đều đã hoàn tất các bước chuẩn bị, được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư và đủ điều kiện để khởi công.

Việc đồng loạt bấm nút khởi công các siêu dự án giao thông, cảng biển và chỉnh trang đô thị trị giá gần 10 tỷ USD này không chỉ giải quyết bài toán giao thông cục bộ, mà còn tạo cú hích lớn về logistics, kích hoạt các quỹ đất phát triển mới và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.