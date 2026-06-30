Từ 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo

Từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Đây là một trong những quy định mới đáng chú ý tại Nghị định số 238 vừa được Chính phủ ban hành.

Ngày 30/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8, bổ sung nhiều quy định mới về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi đi ô tô, lộ trình lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải và điều chỉnh thẩm quyền xử phạt.

Theo Nghị định, từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m không được bố trí ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Theo Cục CSGT, quy định mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với trẻ em khi tham gia giao thông, góp phần giảm nguy cơ chấn thương trong các vụ tai nạn.

Từ 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có ghế an toàn sẽ bị xử phạt. Ảnh: VGP.

Nghị định 238 cũng bổ sung lộ trình bắt buộc lắp đặt camera giám sát người lái và khoang hành khách, quản lý và truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, cơ quan chức năng sẽ xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái trên xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Từ ngày 1/1/2029, việc xử phạt được mở rộng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh trong khoang chở hành khách.

Người điều khiển phương tiện hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị theo quy định, hoặc lắp nhưng thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử lý. Riêng hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động có thể bị phạt 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Nghị định tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Các hành vi đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định trái quy định sẽ bị xử lý.

Đáng chú ý, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực hiện hành vi chở khách có thu tiền hoặc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách ngoài hợp đồng vận tải đã ký kết sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trái phép, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) năm 2025, Nghị định 238 điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh.

Theo đó, lực lượng CSGT được phân định rõ thẩm quyền xử phạt các vi phạm liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Công an cấp xã được giao thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe, phù hợp với việc triển khai đăng ký xe ở cấp xã.

Mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã là 37,5 triệu đồng; Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục CSGT được phạt đến 75 triệu đồng.

Nghị định số 238/2026 có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.