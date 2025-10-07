Lộ tài liệu mật cho phép Mỹ tấn công các băng đảng ma túy: Ông Trump có vượt mặt Quốc hội?

Một báo cáo mới của CNN hôm 7/10 tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành ý kiến pháp lý tuyệt mật, cho phép sử dụng vũ lực quân sự đối với một danh sách các băng đảng ma túy – vượt xa những nhóm bị Washington liệt vào danh sách khủng bố chính thức.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã đánh chìm ít nhất bốn tàu bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ của ông có liên quan đến hoạt động buôn ma túy, đồng thời tố Washington đang tìm cách lật đổ ông thông qua các vụ tấn công quân sự.

Theo CNN, văn bản pháp lý chưa từng được công bố của Văn phòng Cố vấn Pháp lý (Office of Legal Counsel – OLC) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) là nền tảng cho chiến dịch chống ma túy quy mô lớn của chính quyền Trump, bao gồm cả việc mở rộng quyền hạn của CIA tại khu vực Mỹ Latinh.

Tài liệu này lập luận rằng Tổng thống Mỹ có thể tự ý cho phép sử dụng vũ lực sát thương chống lại “một loạt tổ chức buôn ma túy” với lý do các nhóm này gây ra mối đe dọa trực tiếp và sắp xảy ra đối với người dân Mỹ.

Cựu cố vấn pháp lý của Bộ Quốc phòng Mỹ, Sarah Harrison, người được CNN mô tả về nội dung tài liệu, cho rằng: “Nếu văn bản đó thực sự rộng như vậy, thì điều đó có nghĩa là Bộ Tư pháp đã diễn giải rằng Tổng thống có quyền lực phi thường – đủ để tự mình phát động một cuộc chiến vượt xa mọi giới hạn mà Quốc hội cho phép sau vụ khủng bố 11/9”.

Bà nói thêm: “Theo logic này, bất kỳ nhóm nào – dù nhỏ hay lớn – nếu buôn ma túy vào Mỹ, chính quyền có thể coi đó là hành động tấn công chống lại nước Mỹ và đáp trả bằng vũ lực sát thương”.

Theo CNN, nhiều luật sư quân sự tại Lầu Năm Góc đã bày tỏ nghi ngờ rằng các vụ tấn công ngoài khơi Venezuela “không có cơ sở pháp lý vững chắc”. Tuy nhiên, họ không có thẩm quyền để bác bỏ ý kiến pháp lý của OLC.

Một trong các luật sư giấu tên nói với CNN: “Chúng tôi chỉ có thể im lặng, cúi đầu và hành động theo chính sách mới của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Đó là chỉ đạo chính thức”.

Bản báo cáo làm dấy lên lo ngại rằng Washington đang mở rộng chiến dịch quân sự ở Mỹ Latinh dưới danh nghĩa “chống ma túy”, trong khi các hành động này có thể làm leo thang căng thẳng với chính quyền Maduro và đặt ra câu hỏi về việc lạm dụng quyền lực hành pháp của Tổng thống Trump.

Theo CNN, RT