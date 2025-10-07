Ông Trump úp mở về quyết định “động trời” liên quan đến tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Ông Trump nói đã “ra quyết định” về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nhưng từ chối tiết lộ chi tiết, giữa lúc ông Putin cảnh báo nguy cơ khủng hoảng quan hệ Mỹ–Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra quyết định về việc có cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không, nhưng từ chối tiết lộ nội dung cụ thể của quyết định này.

“Tôi đã phần nào đưa ra quyết định rồi. Nhưng tôi cần hỏi một câu: ‘Họ sẽ gửi chúng đi đâu?’”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm đầu tuần.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Mỹ “sẽ không hành động một cách liều lĩnh” trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là với những vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi thứ được dùng đúng mục đích và không khiến xung đột leo thang”, ông nói.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hồi tháng trước tiết lộ rằng Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa Tomahawk, có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả, với tầm bắn lên tới 2.500 km (1.550 dặm) – đủ sức vươn tới Moscow và xa hơn nữa.

Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng nếu Mỹ thực hiện bước đi này. Ông cũng lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được loại vũ khí tinh vi như Tomahawk nếu không có “sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”.

Hãng Reuters, dẫn các nguồn tin giấu tên, cho biết khả năng Mỹ thực sự cung cấp Tomahawk cho Ukraine là rất thấp, vì kho dự trữ hiện tại đã được dành riêng cho Hải quân Mỹ và các nhiệm vụ khác.

Trong khi đó, Financial Times cũng dẫn các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nói rằng một số cố vấn trong nội bộ của ông Trump tỏ ra hoài nghi về việc tên lửa Tomahawk có thể thay đổi cục diện chiến trường hay không.

Theo RT