Lộ diện nhà báo đầu tiên đưa tin phi công Mỹ mất tích bị ông Trump dọa bỏ tù

Ông Trump yêu cầu các nhà báo giao nộp nguồn tin về phi công Mỹ mất tích, cảnh báo nguy cơ bị bắt giữ nếu không hợp tác, gây tranh cãi về tự do báo chí.

Một nhà báo Israel thân cận với Thủ tướng Netanyahu

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump chỉ trích mạnh mẽ các cơ quan truyền thông vì đã tiết lộ thông tin rằng "một phi công vẫn còn mất tích". Ông tuyên bố rằng trước khi tin này được công khai, Iran không hề biết rằng một phi công Mỹ khác đang mất tích.

Bản tin này cho phép lực lượng đối phương biết rằng phi công vẫn đang ở Iran và đang vật lộn để sống sót, làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị lộ. Ông lên án người tiết lộ thông tin là một "kẻ lập dị" và cảnh báo các phương tiện truyền thông "phải giao nộp nguồn tin hoặc sẽ phải đối mặt với án tù".

Ngày 7/4, The Washington Post đưa tin rằng ông Trump thường xuyên có xung đột công khai với báo chí, nhưng lần này không nêu đích danh cơ quan nào. Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra phản hồi, còn Nhà Trắng cho biết “cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành”.

Theo Military Times và các dữ liệu truy vết trên mạng, kênh truyền hình Israel Channel 12 được cho là cơ quan đầu tiên trên thế giới đưa tin về việc “phi công thứ hai mất tích”.

Nhà báo Amit Segal thừa nhận là người đầu tiên đưa tin nhưng từ chối tiết lộ nguồn cung cấp tin. Ảnh: Israelnationalnews.

Sau đó, hai nhà báo nổi tiếng đã bị đưa vào danh sách điều tra trọng điểm. Người đầu tiên là phóng viên của Axios – Barak Ravid. Vào lúc 8h54 sáng 3/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, ông đã đăng trên nền tảng X, dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang tìm kiếm hai thành viên phi hành đoàn.

Người thứ hai là nhà báo Israel Amit Segal cũng đăng thông tin tương tự trên Telegram dẫn theo một "nguồn tin phương Tây" và khoảng ba giờ sau tiếp tục tiết lộ rằng phi công đầu tiên đã được giải cứu.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Washington Post, Segal giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố: “Tôi không chắc mình có phải là người đầu tiên hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ nguồn tin của mình”.

Trong khi đó, Barak Ravid và Axios hiện từ chối đưa ra bình luận.

Phản ứng của giới truyền thông

Nhà báo Ryan Grim của The Intercept đồng thời là người dẫn chương trình của kênh Breaking Points, nhận xét rằng ông Amit Segal tỏ ra không mấy bận tâm trước sự việc, đồng thời cho biết ông này có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo International Business Times, Segal từ lâu được coi là “người trong vòng thân cận” hoặc “người phát ngôn không chính thức” của ông Netanyahu. Năm 2022, Netanyahu từng mời Segal tham gia chính trường, đề nghị ông giữ vị trí số 4 trong đảng Likud và cho phép lựa chọn bất kỳ chức bộ trưởng nào, nhưng Segal đã từ chối để tiếp tục làm báo.

Saagar Enjeti, người dẫn chương trình của kênh độc lập Breaking Points, cũng đăng trên mạng xã hội X rằng: “Có vẻ như chính nhà báo Israel Amit Segal là người này — hãy xem liệu ông Trump có thực hiện lời đe dọa hay không”.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra năm 2005, khi một phóng viên của The New York Times bị kết án tù vì từ chối tiết lộ nguồn tin trong một vụ rò rỉ liên quan đến đặc vụ CIA. Sau đó, khi được nguồn tin cho phép, cô đã tiết lộ thông tin và được thả.

Trang Politico phân tích rằng, dù nhiều bang và Washington D.C. có luật bảo vệ nguồn tin báo chí, nhưng ở cấp liên bang lại không có cơ chế tương tự. Nếu thông tin bị coi là liên quan nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, chính quyền có thể tìm cách buộc phóng viên tiết lộ nguồn tin.

Đây không phải lần đầu ông Trump gây sức ép lên báo chí. The Guardian cho biết trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã tăng cường các biện pháp gây áp lực, từ đe dọa kiện tụng đến hạn chế quyền tiếp cận thông tin. Tháng 1 năm nay, nhà của phóng viên Hannah Natanson đã bị FBI khám xét và tịch thu thiết bị điện tử do cô từng sử dụng hơn 1.000 nguồn tin ẩn danh để điều tra chính phủ.

Tổ chức “Reporters Without Borders” (Phóng viên không biên giới) cảnh báo rằng đây không phải lần đầu và có thể cũng không phải lần cuối ông Trump đưa ra những lời đe dọa như vậy. Theo họ, “đây không chỉ là lời nói phóng đại kiểu Donald Trump, mà cần được hiểu theo nghĩa đen — trong mắt chính quyền này, hoạt động báo chí có thể bị xem là tội phạm”.

Trong khi đó, ông Jameel Jaffer từ Đại học Columbia cho rằng theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, báo chí có quyền đưa tin về các vấn đề vì lợi ích công chúng, kể cả những thông tin mà chính phủ không muốn công khai.

Ông nhấn mạnh: “Việc Tổng thống Trump đe dọa buộc phóng viên tiết lộ nguồn tin làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tự do báo chí, bởi khả năng tác nghiệp của báo chí phụ thuộc rất lớn vào việc họ có thể bảo vệ danh tính nguồn tin hay không. Những lời đe dọa này nên được xem là hành động đe dọa nhằm cản trở báo chí thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công chúng”.

Theo Guancha, Wforum