VUSTA khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái khoa học – công nghệ Việt Nam

Trong bối cảnh KHCN là động lực then chốt của tăng trưởng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm quy tụ trí thức, lan tỏa tri thức và đóng góp vào phát triển bền vững của đất nước.

Chiều 26/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập (26/3/1983 – 26/3/2026), và triển khai nhiều hoạt động chuyên môn ý nghĩa. Sự kiện đánh dấu chặng đường hơn 4 thập kỷ phát triển, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tiến trình phát triển quốc gia.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết từ 15 hội thành viên ban đầu, đến nay VUSTA đã phát triển thành một hệ sinh thái tri thức quy mô lớn với 127 hội thành viên và hơn 570 tổ chức khoa học - công nghệ trực thuộc. Cùng với các đơn vị như Quỹ VIFOTEC, Nhà xuất bản Tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống, VUSTA đã hình thành mạng lưới liên kết rộng khắp, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh trí thức trong và ngoài nước.

Một trong những dấu ấn nổi bật của VUSTA là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kênh tham vấn chính sách có chiều sâu, góp phần hỗ trợ Đảng và Nhà nước trong hoạch định chiến lược phát triển. Thời gian qua, VUSTA đã tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng cũng như nhiều chiến lược lớn về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và môi trường.

Song song với đó, công tác phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh theo hướng gắn với thực tiễn. Nhiều chương trình đưa tiến bộ khoa học đến vùng sâu, vùng xa đã hỗ trợ sản xuất, cải thiện sinh kế, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa khoa học – công nghệ với các mục tiêu kinh tế xanh và bảo vệ môi trường.

Ở tầm quốc tế, VUSTA tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực ASEAN và nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và từng bước nâng vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, công tác tôn vinh trí thức được triển khai thông qua nhiều giải thưởng và hội thi khoa học - công nghệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo và hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện tập thể các nhà khoa học của VUSTA

Với những đóng góp bền bỉ trong suốt 43 năm, VUSTA đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động. Nhiều nhà khoa học trong hệ thống cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng cao, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh VUSTA sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ khoa học - công nghệ phát huy tối đa năng lực, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực hàng đầu cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 43 năm xây dựng và phát triển, VUSTA tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa khoa học – công nghệ và thực tiễn, góp phần tạo nền tảng tri thức vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.