GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ông cho đất nước.

Ban lãnh đạo VUSTA tặng hoa chúc mừng GS.. VS .Châu Văn Minh được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba

Chiều 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi Lễ trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

GS.VS Châu Văn Minh được trao Huân chương Độc lập hạng Ba, ghi nhận những đóng góp nổi bật và có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển khoa học và công cuộc xây dựng đất nước.

Huân chương Độc lập hạng Ba cùng những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó không chỉ khẳng định vinh dự cá nhân của riêng GS.VS Châu Văn Minh mà còn trở thành nguồn động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức dấn thân và sáng tạo vì một Việt Nam tự cường trong kỷ nguyên mới.

Ông Châu Văn Minh là nhà khoa học tiêu biểu, có đóng góp to lớn trong việc đưa khoa học công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế. Ông là Viện sĩ của 3 tổ chức uy tín: Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB) và Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS).

Bên cạnh các danh hiệu hàn lâm, ông còn được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (Pháp) năm 2021 và vinh danh là Đại sứ Khoa học và Giáo dục Nga đầu năm 2026.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ, GS.VS Châu Văn Minh đã dẫn dắt cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia phát triển mạnh mẽ và trực tiếp chỉ đạo, điều phối nhiều chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp quốc gia.

Trong đó, có thể kể đến Chương trình Tây Nguyên 3; Chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam; dự án phát triển Trường đại học công lập quốc tế Việt - Pháp (USTH), đóng góp nhiều tâm huyết trong việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam,…

Những chương trình này không chỉ tạo nền tảng hạ tầng nghiên cứu hiện đại mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển dài hạn của khoa học công nghệ nước nhà.

Tháng 2/2026, GS.VS Châu Văn Minh chính thức đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030. Với uy tín sâu rộng trong giới khoa học, ông đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn Đại biểu tỉnh Phú Thọ.