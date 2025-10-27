Xe thuần điện Li MEGA đột nhiên bốc cháy dữ dội, hành khách bò ra khỏi xe

Mới đây, tại khu Từ Hối (Thượng Hải, Trung Quốc), một chiếc xe đa dụng dành cho gia đình (MPV) thuần điện Li MEGA đang lưu thông trên đường đã bất ngờ bốc cháy và phát nổ.

Sau 10 giây xe đã bị lửa bao trùm và cháy rụi

Từ video hiện trường có thể thấy, chiếc xe trước đó không hề va chạm hay bị cọ vào gầm. Khi đang chạy bình thường, phần đáy xe bất ngờ phát nổ và xuất hiện lửa; chưa đến 10 giây sau, lửa từ gầm xe bùng lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe. Vì ngọn lửa lan quá nhanh, tài xế và người ngồi ghế phụ phải vừa lăn ra vừa bò để thoát thân.

Hiện trường sau vụ cháy cho thấy, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ khung kim loại.

Tia lửa xuất hiện dưới gầm khi xe (giữa) đang chạy. Ảnh: Guancha.



Sáng 24/10, đại diện hãng xe Li Auto khi trả lời phỏng vấn các phóng viên cho biết: "Sau khi xảy ra cháy, cửa xe vẫn mở bình thường, tài xế và tất cả hành khách đã rời khỏi xe an toàn. Chúng tôi đã cử nhân viên đến xử lý tại hiện trường. Hiện lực lượng cứu hỏa đã vào cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp và tiến hành các bước tiếp theo dựa trên kết luận điều tra".

Khi được hỏi thêm, bộ phận chăm sóc khách hàng của Li Auto nói: “Xe của hãng chúng tôi đều đã qua kiểm định chất lượng quốc gia, chất lượng được đảm bảo. Tuy nhiên vụ việc hiện đang được cơ quan cứu hỏa điều tra, chưa có kết luận cuối cùng”.

Thông tin về mẫu xe Li MEGA: Ra mắt chính thức ngày 1/3/2024; Giá niêm yết: 559.800 NDT (78.550 USD).

Xe trang bị pin Kirin 5C của hãng CATL (Ningde Times).

Dung lượng pin: 102,7 kWh.

Chỉ 1-2 giây sau lửa bốc cháy mạnh. Ảnh Guancha.



Tầm hoạt động CLTC sau khi sạc (theo chu trình thử nghiệm xe hạng nhẹ của Trung Quốc): chạy liên tục 710 km.

Về độ an toàn của pin Kirin, CATL trước đó cho biết công nghệ pin này có khả năng giảm nhiệt nhanh trong tình huống cực đoan, hạn chế lan truyền nhiệt bất thường giữa các cell pin, nhằm đảm bảo tính ổn định và chống cháy nổ ở mức cao.

Phía CATL vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu bình luận về sự cố này.

Khi mở bán xe MEGA, Li Auto từng nhấn mạnh: “Li MEGA đạt tốc độ sạc đỉnh 5C, bước vào kỷ nguyên ‘sạc nhanh như 5G’. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn nhiệt cao hơn ngành và vượt qua 951 hạng mục kiểm thử an toàn nhằm bảo vệ tối đa hệ thống pin”.

Trên website của Li Auto, hãng khẳng định tiêu chuẩn an toàn pin của mình “vượt xa tiêu chuẩn quốc gia mới”, với khả năng: 50°C không bốc cháy; va đập từ dưới gầm không rò rỉ; hỗ trợ hơn 300 lần sạc nhanh; hệ thống giám sát pin tự phát triển, theo dõi 24/7.

Sau 10 giây lửa đã bao trùm xe. Ảnh: Guancha.



Li MEGA đã nhiều lần xảy ra cháy

Li Auto định vị MEGA là “sản phẩm công nghệ hàng đầu cho gia đình”, nhưng việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy gần đây đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngoài vụ cháy mới nhất tối 23/10, vụ thứ hai xảy ra ngày 6/8, tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Sáng hôm đó, một chiếc Li MEGA đang chạy trên đường cao tốc khu sân bay Hàng Châu thì bất ngờ bốc cháy. Theo các báo, chủ xe cho biết, trước đó một xe con từ làn số 2 va vào chiếc MEGA đang ở làn số 3 khiến MEGA đâm vào dải phân cách ở tốc độ khoảng 80km/h rồi bốc cháy.

Sau sự việc, chủ xe nói: xe Li đã cứu mạng tôi. Ông kể cửa xe vẫn mở được, anh thậm chí còn quay lại xe lấy đồ.

Tổng Giám đốc sản phẩm số 1 của Li Auto – Thang Tĩnh sau đó đăng trên mạng cho biết sẽ hỗ trợ chủ xe mua lại xe mới theo đúng quy định. Chi tiết điều tra nguyên nhân vụ cháy này đến nay chưa được công bố.

Vụ thứ ba: ngày 10/6, tại Cáp Nhĩ Tân, chiếc Li MEGA của một phụ nữ họ Lưu bất ngờ tự cháy trong tầng hầm để xe. Lửa bùng lên từ khu vực bệ tỳ tay trung tâm. Nhờ người dân và lực lượng cứu hỏa xử lý kịp thời, không có thương vong.

Điều tra hiện trường cho thấy: Trên thanh trượt ghế lái có một bật lửa cháy dở và một bật lửa còn nguyên; dây dẫn khu vực trung tâm không phát hiện biến màu do nhiệt; trước khi cháy có ghi nhận điều chỉnh ghế lái.

Vụ việc gây tranh cãi: Có ý kiến cho rằng bật lửa gây cháy; có ý kiến cho rằng do lỗi hệ thống điện. Kết luận cuối cùng không được công bố rộng rãi.

Hành trình lận đận của dòng xe thuần điện Li Auto

MEGA là mẫu MPV thuần điện đầu tiên của hãng, ra mắt tháng 3/2024, giá 559.800 NDT, nhấn mạnh không gian rộng và tầm hoạt động dài. Thiết kế mô phỏng đầu tàu cao tốc gây tranh cãi, trở thành chủ đề chế ảnh lan truyền, khiến nhiều người “ngán” trước khi cân nhắc mua.

Do đó, từ khi ra mắt đến 2024 cuối năm: Doanh số thường dưới 1.000 xe/tháng. Tháng 1/2025 chỉ bán được 807 xe. CEO Lý Tưởng gọi đây là: “Sự bôi nhọ lớn nhất trong lịch sử ô tô Trung Quốc.”

Đến tháng 4/2025, MEGA nâng cấp và thêm phiên bản Home, nhắm đúng nhu cầu gia đình. Từ tháng 5, doanh số tăng liên tục, tháng 8 giao được hơn 3.000 xe và 3 tháng liền đứng đầu thị trường MPV thuần điện phân khúc giá trên 500.000 NDT. Nhưng việc liên tiếp xảy ra cháy xe gần đây có thể ảnh hưởng xu hướng phục hồi này.

Li Auto hướng toàn bộ dòng thuần điện (MEGA / i8 / i6) vào thị trường gia đình. Nhưng trong các vụ cháy nói trên, đặc biệt vụ cháy chỉ trong 10 giây, có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Nếu lúc đó ghế sau có trẻ nhỏ thì sao? Có kịp bế con chạy ra không?”.

Một bình luận trên Weibo viết: “Tôi không dám tưởng tượng. Nếu xe đang chở con mà chỉ trong 10 giây đã cháy bùng lên, thì tôi không có đủ thời gian để đưa con thoát ra”.

Theo Guancha, Ofweek