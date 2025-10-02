Lầu Năm Góc siết rò rỉ thông tin: Nhân viên có thể bị kiểm tra nói dối ngẫu nhiên

Trong khi chính quyền Trump khẳng định việc bắt ký cam kết bảo mật là biện pháp ngăn chặn rò rỉ, nhiều chuyên gia lại cho rằng động thái này mang tính răn đe nhiều hơn là giải pháp thực chất.

Một số nguồn tin ngày 1/10 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang xây dựng kế hoạch mạnh tay ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin. Hàng nghìn nhân viên, trong đó có cả quan chức cấp cao, sẽ phải ký cam kết bảo mật và chấp nhận bị kiểm tra nói dối ngẫu nhiên (polygraph).

Theo báo The Washington Post, kế hoạch này do Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg soạn thảo. Một bản dự thảo ghi nhớ yêu cầu toàn bộ quân nhân tại ngũ, nhân viên dân sự và nhà thầu thuộc Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng cùng Hội đồng tham mưu liên quân phải ký cam kết bảo mật, trong đó nêu rõ “không được tiết lộ thông tin chưa công khai nếu không có sự cho phép hoặc qua quy trình xác định cụ thể”. Nhóm đối tượng này có thể vượt quá 5.000 người.

Một tài liệu khác đề xuất thành lập “chương trình kiểm tra nói dối ngẫu nhiên” (polygraph), áp dụng với tất cả những người có quyền tiếp cận thông tin mật, kèm theo đánh giá an ninh định kỳ.

The Washington Post cho biết, các văn bản trên không nêu rõ giới hạn phạm vi, nghĩa là từ tướng bốn sao cho đến trợ lý hành chính đều có thể phải ký cam kết hoặc tham gia kiểm tra nói dối.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang áp dụng các biện pháp để chống rò rỉ thông tin. Ảnh: Sputnik.



Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, những tài liệu này vẫn trong giai đoạn soạn thảo, chưa ký, chưa ghi ngày tháng và chưa được phê duyệt. Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell khi được hỏi đã từ chối bình luận và chỉ trả lời qua email rằng đây là “thông tin sai lệch và vô trách nhiệm”.

Một số cựu quan chức Mỹ và luật sư an ninh quốc gia nhận định, hiện đã có các quy định xử phạt hành vi tiết lộ thông tin trái phép; vì vậy, biện pháp mới dường như nhằm gia tăng sự răn đe và gây áp lực với nhân viên Bộ Quốc phòng.

Từ đầu năm nay, Bộ trưởng Pete Hegseth đã thúc đẩy loạt cải cách lớn tại Lầu Năm Góc, bao gồm cắt giảm 20% số tướng bốn sao trong quân đội Mỹ, đồng thời đề xuất đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh”. Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng sau khi nhậm chức, ông từng vướng bê bối “SignalGate” khi bị nghi tiết lộ thông tin mật trong một nhóm trò chuyện, gây chấn động nhân sự trong Bộ Quốc phòng.

Theo The Washington Post, sau vụ “SignalGate”, Lầu Năm Góc từng khởi động chương trình kiểm tra nói dối để tìm người rò rỉ thông tin, song động thái này khiến Nhà Trắng không hài lòng nên bị tạm ngừng.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn yêu cầu các cơ quan báo chí ký thỏa thuận bảo mật mới để giữ quyền cấp thẻ tác nghiệp. Nhiều văn phòng của báo chí đặt trong khuôn viên Lầu Năm Góc đã bị giải tán. Ông Hegseth cũng chỉ thị quân đội hạn chế tiếp xúc với truyền thông, thậm chí tránh tham dự các diễn đàn của các viện nghiên cứu.

Theo NetEase