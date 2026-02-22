F-16CJ xuất kích với pod "Angry Kitten": Washington chuẩn bị cho kịch bản gì trước lưới phòng không Iran?

Tiêm kích F-16CJ của Mỹ triển khai tới Trung Đông với pod tác chiến điện tử Angry Kitten, tích hợp công nghệ DRFM, tăng khả năng sống sót trước mạng lưới phòng không tiên tiến như Iran.

Các tiêm kích thế hệ 4 F-16CJ Fighting Falcon thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân bang South Carolina, trong quá trình triển khai tới Trung Đông, được xác nhận đã tích hợp pod tác chiến điện tử mới mang tên Angry Kitten – hệ thống có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót trước các mạng lưới phòng không tiên tiến như những gì Iran đang triển khai.

Được treo dưới thân máy bay, việc tích hợp pod Angry Kitten là một bước phát triển mới. Trước đây, biến thể F-16CJ vốn đã nhấn mạnh mạnh mẽ vào năng lực tác chiến điện tử, nhưng thường sử dụng các loại pod khác như AN/ALQ-184 và AN/ALQ-131. Trong đợt triển khai này, các tiêm kích được tiếp dầu và hộ tống vượt Đại Tây Dương bởi máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus, trong bối cảnh Mỹ tăng cường đáng kể lực lượng quanh Iran.

12 chiếc F-16CJ xuất hiện trong đoạn video gần đây đã hạ cánh xuống căn cứ Lajes trên đảo Terceira thuộc quần đảo Azores của Bồ Đào Nha giữa Đại Tây Dương vào ngày 17/2, nhiều khả năng để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình.

Máy bay F-16CJ được trang bị thiết bị tác chiến điện tử Angry Kitten để không chiến. Ảnh: MW.

Angry Kitten bắt đầu được phát triển từ đầu những năm 2010 và chính thức đưa vào biên chế năm 2017. Hệ thống này được thiết kế để có thể nâng cấp và chỉnh sửa nhanh chóng, linh hoạt hơn so với các thế hệ trước, cho phép thích ứng song song với sự phát triển của “hệ sinh thái đe dọa” – điều đặc biệt quan trọng khi đối đầu các đối thủ sở hữu biện pháp đối kháng điện tử tiên tiến.

Việc rút ngắn quy trình cập nhật, bao gồm tăng mức độ tự động hóa, giúp hệ thống phản ứng nhanh trước các biện pháp chống chế từ phía đối phương. Một tính năng nổi bật của pod Angry Kitten là sử dụng công nghệ Digital Radio Frequency Memory (DRFM), cho phép phát hiện, “ghi lại”, xử lý và phát lại các tín hiệu tần số vô tuyến. Nhờ đó, tiêm kích mang pod có thể phản chiếu tín hiệu từ radar đối phương – bao gồm cả đầu dò radar trên tên lửa – trở lại chính hệ thống của họ.

Dữ liệu thu thập thông qua DRFM sau đó có thể được sử dụng để cải tiến và tinh chỉnh năng lực tác chiến điện tử, khiến các hệ thống như Angry Kitten trở nên đặc biệt giá trị trong hoạt động thu thập tình báo.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không tầm xa Bavar 373 của Iran. Ảnh: MW.

Biến thể F-16CJ khác với F-16C tiêu chuẩn chủ yếu nhờ tích hợp hệ thống chỉ thị mục tiêu AN/ASQ-213 HARM Targeting System, một pod gắn bên hông cửa hút gió, có nhiệm vụ thụ động xác định vị trí các nguồn phát radar thù địch và cung cấp dữ liệu mục tiêu chính xác cho tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM.

Phi công có thể sử dụng pod này để xây dựng bức tranh thời gian thực về vùng phủ radar của hệ thống phòng không đối phương, từ đó lựa chọn và ưu tiên tiêu diệt các nguồn phát chính. Tên lửa AGM-88 có thể được dẫn bắn bằng dữ liệu thụ động mà không cần bật radar của chính tiêm kích, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện.

Dù năng lực cảm biến thụ động này vẫn hạn chế hơn so với tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II hay máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng EA-18G Growler, nó vẫn được đánh giá là rất đáng gờm.

Trong bối cảnh F-16C vẫn sử dụng radar mảng quét cơ khí đã lỗi thời – loại radar không chỉ dễ bị gây nhiễu mà còn có tín hiệu bộc lộ cao, khiến đối phương dễ dàng phát hiện – việc phụ thuộc vào các pod chỉ thị mục tiêu và tác chiến điện tử trở nên đặc biệt quan trọng. Với Angry Kitten, các F-16CJ được kỳ vọng có thể tăng đáng kể khả năng sống sót khi đối đầu các hệ thống phòng không dày đặc và hiện đại tại Trung Đông.

Theo MW