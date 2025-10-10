Bệnh nhân ngừng tim 2 lần được cứu sống ngoạn mục

Người phụ nữ 72 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tim 2 lần, đã được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục, giành lại sự sống trong khoảnh khắc sinh tử.

Ca mổ cứu sống bệnh nhân một cách ngoạn mục

Phối hợp liên khoa – "chìa khóa" trong ca cấp cứu ngoạn mục

Bệnh nhân N. được đưa vào Trung tâm Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) trong tình trạng nguy kịch: choáng váng, đau ngực dữ dội sau xương ức lan lên cổ, khó thở, nôn nhiều. Điện tâm đồ cho thấy rối loạn nhịp thất nguy hiểm, xuất hiện ngoại tâm thu thất chùm đôi và cơn tim nhanh thất không bền bỉ – tình huống tối cấp, đòi hỏi xử trí ngay lập tức.

Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa giữa Trung tâm Tim mạch và Trung tâm Hồi sức cấp cứu được triển khai. Các bác sĩ thống nhất chiến lược xử trí khẩn: truyền thuốc chống loạn nhịp, dùng thuốc chống huyết khối, đồng thời đưa người bệnh lên phòng can thiệp mạch vành (Cathlab) để khôi phục dòng máu đến tim sớm nhất có thể.

Ekip do ThS.BS Nguyễn Danh Quý, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec, đã khẩn trương chụp mạch vành và phát hiện cục huyết khối làm tắc hoàn toàn nhánh động mạch mũ – nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp.

Bất ngờ khi trong lúc chụp mạch, bệnh nhân đột ngột rung thất và ngừng tim. Các bác sĩ lập tức sốc điện chuyển nhịp, đồng thời ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn. Sau nỗ lực không ngừng, người bệnh có mạch trở lại, huyết động ổn định.

Không để lỡ “cửa sổ vàng”, các bác sĩ nhanh chóng tiếp tục hút huyết khối và đặt stent mạch vành để khai thông dòng chảy. Tuy nhiên, giữa quá trình can thiệp, tim người bệnh một lần nữa ngừng đập. Các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, vừa hoàn thiện việc đặt stent.

Sau nhiều phút căng thẳng, ca can thiệp thành công. Dòng máu được tái thông, tim bệnh nhân đập trở lại, huyết động ổn định. Người bệnh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực, tiếp tục theo dõi và điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp tim truyền tĩnh mạch liên tục.

Chỉ sau ít ngày, người bệnh hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, không còn khó thở, chỉ còn cảm giác mệt và tức ngực nhẹ khi gắng sức.

Bệnh nhân được "tái sinh" dù trải qua 2 lần ngừng tim

Trao đổi với VietTimes sáng 10/10, PGS.TS Trương Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm tim mạch, chia sẻ: Thành công của ca bệnh không chỉ là kết quả chuyên môn xuất sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện Đại học Phenikaa. Từ chẩn đoán nhanh, hội chẩn khẩn, xử trí rối loạn nhịp, đến can thiệp mạch và hồi sức tim phổi – mọi khâu đều được thực hiện chính xác, nhịp nhàng như một hệ thống đã được huấn luyện kỹ lưỡng.

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập và huấn luyện tình huống cấp cứu tim mạch, mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau để các kíp phản ứng thuần thục nhất. Nhờ vậy, khi tình huống xảy ra, cả ekip phối hợp rất ăn ý, không một giây chần chừ” PGS.TS Trương Thanh Hương thông tin thêm.

Từ ranh giới sinh tử đến lời cảnh báo về bệnh lý tim mạch

PGS.TS Trương Thanh Hương cảnh báo: Nhồi máu cơ tim cấp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, bệnh lý này đang có xu hướng trẻ hóa, ngày càng gặp nhiều ở người dưới 50 tuổi do lối sống ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia, căng thẳng kéo dài hoặc thức khuya thường xuyên.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh không nhận ra những dấu hiệu sớm như đau ngực thoáng qua, khó thở, mệt bất thường... nên bỏ qua thời điểm vàng để cứu tim.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tầm soát tim mạch định kỳ – đặc biệt là nhóm có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, người hút thuốc, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp. Việc kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm tim, xét nghiệm mỡ máu, đường huyết định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh – ăn uống cân đối, hạn chế chất béo, rượu bia, thuốc lá, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần thoải mái – vẫn là “vaccine tự nhiên” hữu hiệu nhất cho trái tim.