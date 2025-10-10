Sau bão, số ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng nặng

Sau mưa bão, nhiều bệnh viện ghi nhận liên tiếp ca sốt xuất huyết Dengue nặng, nhiều người nhập viện trong tình trạng sốc, xuất huyết nghiêm trọng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát nếu người dân chủ quan, không chủ động phòng bệnh

Liên tiếp nhiều ca nặng sau mưa bão

Bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, ở Lạng Sơn) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, có sốc. Trước đó, ông C. sốt cao, rét run, đau đầu, buồn nôn nhiều, được xác định dương tính với virus Dengue và điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không thuyên giảm.

Khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh đã sang ngày thứ 5, bệnh nhân C xuất hiện da nổi vân tím, xuất huyết dưới da, tràn dịch màng phổi và ổ bụng, tiểu cầu chỉ còn 5 G/L. Ông được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng có sốc và được hỗ trợ tích cực ngay từ đầu.

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện sau mưa bão

Tương tự, ông T.V.X (63 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, chảy máu chân răng và đi ngoài phân đen. Sau 3 ngày điều trị không đỡ tại tuyến dưới, ông được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bác sĩ ghi nhận tiểu cầu giảm chỉ còn 8 G/L, nguy cơ chảy máu cao. Nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, sau 4 ngày ông X. đã cắt sốt, sức khỏe ổn định, tiểu cầu dần hồi phục.

“Rất may, người bệnh chưa có biểu hiện cô đặc máu, được phát hiện sớm nên tránh được biến chứng nặng,” bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Vi rút – Ký sinh trùng cho biết.

Một trường hợp khác là anh V.Đ.L (34 tuổi, ở Tây Phương, Hà Nội). Sau đợt mưa bão số 10, khu vực nhà anh xuất hiện nhiều muỗi do nước đọng quanh con kênh lớn trước nhà. Khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau hốc mắt, đau khớp, anh đi khám và được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Dù điều trị tại nhà theo chỉ dẫn, ba ngày sau bệnh không thuyên giảm, anh được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng buồn nôn, đau đầu, tiểu cầu giảm còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng béo phì, anh được tiên lượng nặng, nguy cơ biến chứng cao. Nhờ được theo dõi sát và điều trị kịp thời, sức khỏe của anh L. đã tiến triển tốt.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang được chăm sóc đặc biệt

Người cao tuổi, béo phì, bệnh mạn tính dễ biến chứng nặng

Sáng 10/10, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cho VietTimes biết: Những ngày qua, mưa bão và ngập úng ở nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Nước tù đọng là điều kiện lý tưởng để muỗi Aedes aegypti – trung gian truyền bệnh – sinh sản nhanh chóng, khiến mật độ muỗi gia tăng đột biến nếu không được xử lý kịp thời.

Theo bác sĩ Bình, phòng bệnh vẫn là biện pháp hiệu quả nhất: “Người dân cần chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp nơi ở, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ màn, sử dụng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp an toàn, hiệu quả, đã được Bộ Y tế cấp phép.”

Bác sĩ Bình cũng lưu ý nhóm người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, suy thận, suy giảm miễn dịch, người béo phì, người trên 60 tuổi và phụ nữ mang thai là những đối tượng nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết Dengue.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

“Phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ, theo dõi sát diễn biến là chìa khóa giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong,” bác sĩ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.