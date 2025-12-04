Tin vui cho người săn tên miền đẹp

Lần đầu tiên, VNNIC công bố dữ liệu tên miền .vn hết hạn theo thời gian thực, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận những tên miền tái sinh hiệu quả hơn, phục vụ xây dựng thương hiệu và mở rộng hiện diện số.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa công bố danh sách tên miền “.vn” hết hạn được giải phóng về trạng thái tự do. Lần đầu tiên, dữ liệu này được mở theo thời gian thực (real-time), cho phép mọi tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi và tái đăng ký các tên miền vừa kết thúc vòng đời, còn giá trị và có tiềm năng sử dụng (gọi tắt là tên miền tái sinh).

Danh sách tên miền “.vn”giải phóng về trạng thái tự do được công bố trên trang https://tenmien.vn/danh-sach-ten-mien-tu-do.

Trên trang tenmien.vn, danh sách tên miền hủy được hiển thị dưới dạng bảng tra cứu trực quan, với hai nhóm dữ liệu chính là tên miền được giải phóng trong ngày và tên miền được giải phóng trong 30 ngày gần nhất.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp theo nhu cầu thông qua các trường thông tin: tên miền (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái), tuổi đời tên miền (sắp xếp tăng/giảm), ngày thu hồi, và nút “Đăng ký”.

Nút này liên kết trực tiếp đến trang lựa chọn Nhà đăng ký tại địa chỉ https://tenmien.vn/danh-sach-ten-mien-tu-do/dang-ky, cho phép người dùng xem đầy đủ danh sách Nhà đăng ký được VNNIC công nhận và chuyển tiếp đến trang đăng ký của Nhà đăng ký để hoàn tất thủ tục nhanh chóng, chính thống.

Danh sách tên miền giải phóng mở ra một phân khúc tài nguyên giá trị cao, tạo lợi thế cho nhiều nhóm người dùng trên môi trường số.

Việc công bố real-time giúp cộng đồng nhanh chóng tiếp cận các tên miền chất lượng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, gia tăng hiện diện số và tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có. Đây là bước tiến quan trọng trong quản lý tài nguyên Internet quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả tái khai thác, hạn chế lãng phí, giảm rủi ro đầu cơ.

Bên cạnh ý nghĩa quản lý, nguồn dữ liệu mở này còn mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, SEOer, nhà sáng tạo nội dung và người dùng khi tìm kiếm các tên miền đẹp, có lịch sử sử dụng, phục vụ cho hoạt động xây dựng thương hiệu, tối ưu nội dung và thúc đẩy kinh tế số.

Theo VNNIC, mỗi ngày có khoảng 500 tên miền “.vn” bị hủy, trở thành nguồn tài nguyên số quay lại trạng thái tự do. Đây là tập dữ liệu mở có giá trị lớn, giúp doanh nghiệp, SEOer, nhà đăng ký và cộng đồng sáng tạo nội dung dễ dàng tìm kiếm các tên miền đẹp, tên miền có lịch sử nhận diện cao, phục vụ xây dựng thương hiệu, phát triển nền tảng số và triển khai các mô hình kinh tế số.

Trước thời điểm này, thị trường chưa có một nguồn dữ liệu chính thống, tập trung và cập nhật tức thời về nhóm tên miền bị hủy, dẫn đến hạn chế trong tái khai thác tài nguyên cũng như thiếu nguồn thông tin chính thống cho cộng đồng tiếp cận.

Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc VNNIC, cho biết việc công bố công khai danh sách tên miền vừa bị hủy là một nhiệm vụ chiến lược của VNNIC trong giai đoạn 2024–2026, nhằm mở rộng dữ liệu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên Internet và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng công nghệ tiếp cận thông tin một cách chủ động.

"Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ số xung quanh tài nguyên tên miền .vn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số", ông Giang nói thêm.