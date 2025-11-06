Lần đầu thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số

Lần đầu tiên Việt Nam thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số nhằm hướng tới liên thông quốc tế, tăng an toàn giao dịch và giảm chi phí tích hợp và nâng cao an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Thông tư số 28/2025/TT-BKHCN quy định định dạng thông tin trên chứng thư chữ ký số. Thông tư này quy định chi tiết Điều 8 của Nghị định 23/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, gồm 3 điều và 5 phụ lục kỹ thuật, áp dụng rộng, bao quát toàn bộ hệ sinh thái chữ ký số.

Thông tư tập trung quy định định dạng chứng thư chữ ký số đối với 3 nhóm nội dung chính, gồm: chứng thư cho dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư cho dịch vụ cấp dấu thời gian; chứng thư cho dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định định dạng danh sách các chứng thư chữ ký số công cộng đang hoạt động hợp pháp. Những quy định này tạo khung kỹ thuật thống nhất, giúp các hệ thống dễ dàng tích hợp và bảo đảm tính an toàn, tin cậy trong quá trình sử dụng.

Quy định này áp dụng cho 4 loại tổ chức gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia; Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy (bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, cấp dấu thời gian, chứng thực thông điệp dữ liệu); Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài có đề nghị công nhận tại Việt Nam; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng, giải pháp sử dụng chữ ký số hoặc có liên quan đến hoạt động xác thực điện tử.

Việc chuẩn hóa định dạng giúp khắc phục tình trạng không tương thích giữa các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, tạo điều kiện để các ứng dụng ký số hoạt động trơn tru trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là bước đi kỹ thuật quan trọng trong tiến trình xây dựng niềm tin số - yếu tố cốt lõi của giao dịch điện tử.

Thông tư là bước cụ thể triển khai Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP. Văn bản này góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về chữ ký số, tạo cơ sở thống nhất giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy trong nước, đồng thời tạo cơ sở kỹ thuật để hướng tới khả năng công nhận và liên thông chứng thư chữ ký số với các quốc gia khác trong tương lai.

Theo khoản 9, Điều 3 của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, chứng thư số là một chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp, dùng để xác nhận danh tính của người ký, tổ chức ký hoặc thiết bị ký điện tử và liên kết với khóa công khai tương ứng. Như vậy, chứng thư số được coi như là "thẻ căn cước điện tử" của người dùng chữ ký số, chứa thông tin định danh (tên, tổ chức, thời hạn, mục đích sử dụng...) và được ký bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực, giúp đảm bảo chữ ký đó là hợp pháp, xác thực và có thể kiểm tra được.

Xem toàn văn Thông tư số 28/2025/TT-BKHCN TẠI ĐÂY.