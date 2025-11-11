Kỳ tích y khoa hiếm gặp: 3 vi phẫu siêu tinh vi trong một ca cấp cứu

Sau cú ngã kinh hoàng xuống hố thang máy chở hàng, người đàn ông 65 tuổi nhập viện trong tình trạng vỡ nát nửa khuôn mặt. Ca mổ kéo dài nhiều giờ với 5 kíp, trong đó 3 vi phẫu hiếm gặp trên thế giới, đã giúp ông “giữ lại gương mặt” của mình.

Tai nạn hy hữu khiến nửa khuôn mặt “bửa đôi”

Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa cấp cứu thành công ngoạn mục một ca chấn thương nặng vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hi hữu, là ông N.M.T (65 tuổi, Hà Nội) với việc cùng lúc khâu nối vi phẫu cả ba cấu trúc nhỏ như thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt và ống lệ mũi - điều vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật hiếm có

Trong lúc làm việc, ông N.M.T bước hụt xuống hố thang máy chở hàng và bị va đập mạnh vào thành kim loại khi thang vẫn đang di chuyển. Cú va chạm trực diện khiến khuôn mặt ông rách toạc từ môi lên đến thái dương trái, gãy nát xương hàm dưới, xương gò má và xương hàm trên, khiến nửa mặt trái gần như “bửa đôi” sang một bên.

Nghiêm trọng hơn, các cấu trúc tinh vi của vùng mặt như gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi đều bị đứt rời – những tổn thương có thể để lại di chứng vĩnh viễn nếu không được xử trí khẩn cấp.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 11/10, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết trước tình huống sinh tử, ông đã chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp. Ca mổ được huy động nhiều chuyên khoa cùng phối hợp: Gây mê hồi sức đảm bảo đường thở và an toàn trong mổ; Tim mạch lồng ngực xử lý chấn thương ngực; ê-kíp vi phẫu hàm mặt đảm nhận khâu phục hồi các tổn thương phức tạp ở vùng mặt.

Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm. Theo ThS.BS Tô Tuấn Linh, thành viên ê-kíp, kíp phẫu thuật đã kết hợp xương hàm trên và dưới bằng hệ thống nẹp chuyên dụng, đồng thời cắt lọc và tái tạo lại toàn bộ cấu trúc khuôn mặt. Đặc biệt, ba phẫu thuật vi phẫu được thực hiện dưới kính hiển vi độ phóng đại cao: khâu nối dây thần kinh số VII ngay tại gốc, nối ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái.

Nhờ đó, các bác sĩ không chỉ cứu được tính mạng người bệnh mà còn bảo tồn vận động cơ mặt, ngăn ngừa nguy cơ liệt mặt, chảy nước mắt sống hay dò nước bọt – những biến chứng có thể khiến người bệnh sống trong mặc cảm suốt đời.

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc an toàn, mở ra cơ hội phục hồi toàn diện cả về chức năng và thẩm mỹ.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm ngay cả ở những trung tâm y tế hàng đầu thế giới, việc thực hiện đồng thời khâu nối vi phẫu cả ba cấu trúc nhỏ như thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt và ống lệ mũi trong một ca cấp cứu đa chấn thương là điều vô cùng hiếm gặp.

“Trường hợp này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa tại Bệnh viện Việt Đức, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của vi phẫu trong phẫu thuật hàm mặt”, ông Hà nhấn mạnh.

“Giữ lại được gương mặt” – sự kỳ diệu của y học

Theo các bác sĩ, nếu không xử lý đúng và kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt mặt vĩnh viễn, mất khả năng biểu cảm, khó ăn uống và nói chuyện. Ngoài ra, tắc ống lệ mũi có thể khiến nước mắt chảy liên tục gây viêm mủ túi lệ, ảnh hưởng thị lực, trong khi tổn thương ống tuyến nước bọt dễ dẫn đến rò và áp xe vùng má.

Việc triển khai kỹ thuật vi phẫu sớm và chính xác ngay trong ca mổ cấp cứu giúp bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và phục hồi thẩm mỹ, đem lại cho người bệnh cơ hội “giữ lại gương mặt” – cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa tinh thần.

Vụ việc một lần nữa cho thấy trình độ phẫu thuật tạo hình – vi phẫu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đạt tầm khu vực, sẵn sàng xử trí những chấn thương tưởng chừng không thể cứu vãn, mang lại hy vọng và nụ cười cho người bệnh.