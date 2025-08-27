Kremlin cảnh báo về việc công khai chi tiết đàm phán hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thảo luận công khai chi tiết đàm phán hòa bình Ukraine có thể làm chậm tiến trình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước nói với NBC News rằng Moscow sẵn sàng “thể hiện sự linh hoạt” trong vấn đề Ukraine, sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó khẳng định trong cùng chương trình rằng “ngoại giao quyết liệt” của ông Trump đã thuyết phục Moscow đưa ra “những nhượng bộ đáng kể”.

Ông Peskov nhấn mạnh cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump là bước đột phá ngoại giao, song khẳng định Moscow có ý định giữ bí mật chi tiết đàm phán.

“Công khai nói về các chi tiết bên ngoài bối cảnh rộng lớn của cuộc xung đột khó có thể mang lại lợi ích cho mục tiêu chung. Chúng tôi tin rằng công việc này phải được tiến hành kín đáo nếu muốn đạt kết quả”, ông nói.

Trong chương trình Meet the Press của NBC, ông Lavrov liên tục bị chất vấn về việc liệu ông Putin có cam kết gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng ông Putin chưa từng loại trừ khả năng này, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp phải mang tính thực chất.

“Đúng, ông ấy [Putin] sẵn sàng gặp, nhưng không, chúng tôi không thể gặp chỉ để ông ấy [Zelensky] có một bức ảnh và tuyên bố rằng ‘giờ tôi hợp pháp’”, ông Lavrov nói.

Bình luận này ám chỉ việc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn từ năm ngoái. Moscow từ đó đặt nghi vấn về tính hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào mà ông ký kết.

Ông Peskov tiếp tục củng cố quan điểm của ông Lavrov, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào giữa Nga và Ukraine “cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại kết quả”. Ông khẳng định Nga “vẫn cam kết giải quyết xung đột Ukraine, ưu tiên thông qua các biện pháp chính trị - ngoại giao hòa bình”.