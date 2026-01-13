Kiểm tra chùa Cẩm La sau phản ánh nuôi dưỡng trẻ em trái quy định

Sáng 13/1, Sở Y tế Quảng Ninh đã phối hợp với UBND phường Phong Cốc kiểm tra thực tế tại chùa Cẩm La, xã Phong Cốc, nhằm xác minh các thông tin phản ánh việc nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở tôn giáo này.

Trước đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến chùa Cẩm La bị phản ánh có dấu hiệu nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, lợi dụng hình ảnh trẻ em để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Những phản ánh này xuất phát từ việc một số cơ quan báo chí đăng tải bài viết về các hoạt động của nhà chùa, trong đó trụ trì tự nhận nuôi dưỡng trẻ em tại chùa và đăng tải hình ảnh, video trẻ em lên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện, gây dư luận quan tâm.

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế, nhấn mạnh việc kiểm tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Chùa Cẩm La thường đưa hình ảnh trẻ em lên mạng. Ảnh: internet

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, sáng nay, 13/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với chùa Cẩm La để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có 11 trẻ em đang được trụ trì, Đại đức Thích Giác Tâm, trực tiếp chăm sóc. Trong số này, 3 em đã được nhà sư nhận làm con nuôi theo quy định pháp luật.

Sở Y tế và UBND phường Phong Cốc khẳng định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép nuôi dưỡng trẻ em tập trung. Việc nhà chùa tự tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em và sử dụng hình ảnh các em để kêu gọi từ thiện là chưa đúng quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra cũng xác định chùa Cẩm La chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh hoặc dịch vụ thẩm mỹ. Những hình ảnh nhà sư từng thực hiện các thủ thuật y tế, như làm răng sứ hay nâng mũi, là các hoạt động từ nhiều năm trước và hiện nay không còn diễn ra. Sở Y tế cho biết không phát hiện thiết bị y tế hay hoạt động chuyên môn tại chùa.

Sở Y tế Quảng Ninh và UBND phường Phong Cốc đã yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La dừng việc nuôi dưỡng các trẻ chưa xác định được thân nhân, phối hợp bàn giao trẻ về gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

UBND phường cũng yêu cầu nhà chùa thu hồi, dừng đăng tải hình ảnh, video trẻ em trên mạng xã hội; việc truyền thông phải tuân thủ quy định pháp luật, không làm lộ danh tính hay hình ảnh của trẻ.

Trước đó, sáng 12/1, chính quyền địa phương đã bàn giao cháu L.A.D. (SN 2020, quê Phú Thọ) về gia đình. Sở Y tế và UBND phường sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc việc bàn giao các cháu còn lại. Trường hợp không liên hệ được với gia đình, các em sẽ được đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định.