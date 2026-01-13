Vết loét lưỡi 0,5 cm từng được kết luận lành tính âm thầm hoá ung thư

Vết loét lưỡi nhỏ 0,5 cm, từng sinh thiết cho kết quả lành tính, khiến người đàn ông 58 tuổi chủ quan suốt một năm không tái khám. Khi quay lại bệnh viện, tổn thương đã hóa ung thư và di căn hạch.

Chỉ từ một vết loét lưỡi nhỏ 0,5 cm tưởng như vô hại, người đàn ông 58 tuổi ở Hải Phòng đã phải đối mặt với sự thật bị ung thư lưỡi. Điều nói là tổn thương này từng được sinh thiết kết luận lành tính, khiến người bệnh và gia đình hoàn toàn yên tâm, bỏ lỡ “thời gian vàng” tái khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết đây là ca bệnh điển hình cho nguy cơ bỏ sót ung thư khoang miệng, khi cả người bệnh lẫn cơ sở y tế đều bị đánh lừa bởi những tổn thương nhỏ, diễn tiến âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Chủ quan chết người từ kết quả “lành tính”

Khoảng một năm trước, ông X. phát hiện có một vết loét nhỏ ở lưỡi, không chảy máu, kích thước chỉ khoảng 0,5 cm. Ông đã đi khám tại cơ sở y tế địa phương, được sinh thiết và thông báo tổn thương lành tính. Sau đó, ông điều trị theo đơn và trở về sinh hoạt bình thường.

Thế nhưng, vết loét không liền mà ngày càng đau, lan rộng, khiến việc ăn uống và nói năng trở nên khó khăn. Dù có dấu hiệu bất thường, người bệnh vẫn không tái khám vì tin rằng mình đã “được loại trừ ung thư”. Chỉ đến khi cơn đau tăng lên rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày, ông mới đến Hà Nội khám chuyên sâu.

Ca mổ thành công, mang lại hy vọng cho người bệnh

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ Khoa Ung bướu nhận thấy tổn thương có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Người bệnh được chỉ định sinh thiết lại. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: ung thư biểu mô vảy lưỡi, dạng ung thư thường gặp nhất trong ung thư khoang miệng.

Các xét nghiệm đánh giá giai đoạn như siêu âm và MRI chưa ghi nhận tổn thương di căn hạch cổ hay di căn xa. Đây là yếu tố mang lại hy vọng lớn cho khả năng điều trị triệt căn.

Phim chụp “sạch”, hạch cổ vẫn đã nhiễm ung thư

Trong quá trình mổ, ê kíp tiến hành cắt bỏ khối u lưỡi và vét hạch cổ hệ thống. Có tới 36 hạch được lấy ra để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy trong số 36 hạch, có một hạch đã xuất hiện tế bào ung thư di căn, dù toàn bộ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trước đó đều không phát hiện bất thường.

ThS.BS Mai Văn Chinh, Khoa Ung bướu Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết ung thư lưỡi có đặc điểm dễ di căn hạch cổ sớm. Nhiều trường hợp chỉ là di căn vi thể nên không thể phát hiện trên siêu âm hay MRI. Nếu không vét hạch cổ chủ động, tế bào ung thư có thể âm thầm lan rộng và tái phát sau điều trị.

Ca phẫu thuật được đánh giá thành công khi đảm bảo diện cắt âm tính, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng lưỡi. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống và nói chuyện gần như bình thường.

Người nhà bệnh nhân chia sẻ rằng gia đình không thể tin một vết loét nhỏ, từng được kết luận lành tính, lại có thể trở thành ung thư. “Vì thế, việc quyết định đi khám lại được xem là bước ngoặt giúp người bệnh giữ được cơ hội sống” – BS Chinh khuyến cáo.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan với các tổn thương ở lưỡi và niêm mạc miệng như loét, sùi, mảng trắng hay mảng đỏ, đặc biệt khi kéo dài trên hai tuần. Ngay cả khi đã sinh thiết cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc có xu hướng nặng hơn, người bệnh cần tái khám sớm tại cơ sở chuyên khoa.

BS Mai Văn Chinh nhấn mạnh ung thư lưỡi hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Sự chủ quan và trì hoãn thăm khám chính là yếu tố khiến nhiều ca bệnh từ tổn thương nhỏ chuyển sang ung thư, thậm chí di căn, đe dọa tính mạng.