Những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 may mắn, tài lộc và bình an

Tết Bính Ngọ 2026 là dịp để gửi đi những lời chúc tốt lành và năng lượng tích cực.

Những lời chúc hay sẽ mang theo may mắn, tài lộc và bình an trong năm mới cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Lời chúc Tết dành cho gia đình

- Xuân Bính Ngọ gõ cửa, chúc gia đình mình một năm mới an khang, sum vầy đủ đầy, mỗi ngày đều ngập tiếng cười và yêu thương

- Năm mới đến, chúc ông bà, cha mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, là điểm tựa vững chắc để con cháu yên tâm vươn xa

- Xuân mới chúc tổ ấm của chúng ta luôn ấm áp như ngày đầu năm, yêu thương nối dài suốt bốn mùa

Lời chúc Tết dành cho bạn bè

- Chúc bạn năm Bính Ngọ 2026 tràn đầy năng lượng, việc gì cũng hanh thông, ước mơ nào cũng có cơ hội chạm tới

- Năm mới, chúc tình bạn của chúng ta vẫn bền chặt như cũ, thêm nhiều kỷ niệm vui và những chuyến đi đáng nhớ. Mong bạn một năm mới nhiều cơ hội, ít lo âu, luôn giữ được nụ cười và tinh thần lạc quan

- Xuân này chúc bạn tiền vào như nước, niềm vui đầy túi, áp lực rơi rụng, hạnh phúc nhân đôi

- Chúc bạn năm mới ăn Tết không lo tăng cân, đi chơi không lo hết tiền, và cười nhiều đến mức cả năm chẳng có chỗ cho nỗi buồn

- Tết Bính Ngọ, chúc bạn “ngựa khỏe, đường dài”, tình duyên không ngã rẽ, công việc không ngáng chân, tiền bạc không chạy mất

- Chúc bạn năm mới tiền vào như nước, tình yêu ngọt như mía, sức khỏe dẻo dai như cao su, và may mắn bền bỉ như pin dự phòng

- Xuân này chúc bạn ăn no, ngủ kỹ, làm việc hăng say, lương tăng đều đều, sếp khen liên tục

- Năm con Ngựa, chúc bạn chạy nhanh hơn deadline, vượt xa mọi khó khăn, và luôn về đích với nụ cười rạng rỡ

Lời chúc sếp, cấp trên

- Kính chúc sếp năm Bính Ngọ 2026 mạnh khỏe, thuận lợi và bền bỉ như linh khí của năm Ngọ, mọi kế hoạch đều hanh thông, dẫn dắt tập thể đạt nhiều thành tựu mới

- Chúc sếp một năm Bính Ngọ tràn đầy năng lượng, tầm nhìn sáng suốt và bản lĩnh dẫn dắt, để tập thể cùng nhau bứt phá và đạt những dấu mốc mới trong 2026

- Kính chúc sếp năm mới bình an, sức khỏe dồi dào, công việc thăng hoa và luôn vững vàng trong mọi quyết sách

- Chúc sếp năm Bính Ngọ đạt bước tiến mới: bền bỉ, nhanh nhẹn, mở lối thành công và lan tỏa cảm hứng tích cực đến toàn bộ đội ngũ

- Kính chúc sếp và gia đình năm Bính Ngọ 2026 an khang - thịnh vượng - vững bước tiến xa, đồng hành cùng tập thể trên chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn

Lời chúc Tết dành cho đồng nghiệp, đối tác

- Chúc anh/chị năm mới thành công nối tiếp thành công, công việc thuận lợi, tập thể ngày càng vững mạnh

- Năm Bính Ngọ 2026, chúc mọi kế hoạch đều “thuận buồm xuôi gió”, hợp tác bền lâu, phát triển bền vững

- Kính chúc quý đồng nghiệp một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành tựu mới

- Xuân mới mở ra chặng đường mới, chúc chúng ta tiếp tục đồng hành hiệu quả và cùng nhau chinh phục những mục tiêu lớn hơn

Lời chúc Tết gửi nhóm công ty, cơ quan công tác

- Chúc cả nhà năm Bính Ngọ 2026 lương tăng nhanh hơn deadline, tiền vào nhanh hơn KPI!

- Chúc team năm mới việc nhẹ lương cao, dự án chạy mượt, khách hàng không “đẻ” thêm yêu cầu phút 89

- Chúc mọi người năm Ngọ khỏe như ngựa, chạy việc nhanh - gọn - lẹ, nhưng không ai phải “chạy KPI”

- Năm mới chúc cả nhóm họp ít - cười nhiều, báo cáo ngắn - thưởng dài

- Chúc mọi người năm Bính Ngọ đầy năng lượng, đầy may mắn và… đầy tài khoản

- Chúc team năm mới việc đến đâu xử đẹp đến đó, không bug, không lỗi

- Chúc mọi người năm Ngọ nước lên thì thuyền lên, KPI lên và… tài khoản cũng lên theo

- Năm mới chúc cả nhóm thăng hạng sự nghiệp, thăng tiến tinh thần, nhưng đừng thăng cân sau Tết

- Chúc team 2026 làm việc sung như ngựa chiến, nhưng tinh thần lúc nào cũng nhẹ nhàng như ngày thứ Sáu

