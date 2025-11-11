Khởi tranh cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025

Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập Quốc tế”, 32 thí sinh thuộc 16 đội thi đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cơ sở F&B hàng đầu trong khu vực đã chính thức bước vào Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025 lần thứ 5.

Sáng 11/11, Cung hội nghị Quốc tế ICP, Furama Resort Đà Nẵng, “Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025” lần thứ 5 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 16 đội thi cùng hơn 1.000 khách tham dự.

Cuộc thi do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu Trứng & Gia cầm Hoa Kỳ, Furama Resort Đà Nẵng, HORECFEX và Hiệp hội Văn hóa - Ẩm thực Đà Nẵng tổ chức hàng năm.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là ngày hội của sự sáng tạo, kết nối và tôn vinh nghề bếp, góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ ẩm thực quốc gia và quốc tế.

“Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập Quốc tế”, sự kiện năm nay là nơi hội tụ của hơn 1.000 đại biểu, khách mời và 16 đội thi chính thức đại diện cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cơ sở F&B hàng đầu trong khu vực. Đây là cơ hội quý giá để các đầu bếp giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, từ đó cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực và khách sạn”, ông Quỳnh nói.

Ban giám khảo cuộc thi là các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực danh tiếng

Đặc biệt, điểm mới nổi bật của mùa năm nay chính là sự mở rộng quy mô và tính giao lưu vùng miền, với sự góp mặt của các đội thi đến từ các địa phương lân cận như Huế, Quảng Trị... góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực miền Trung.

Tại cuộc thi, 32 thí sinh đến từ 16 đội thi sẽ thi nấu ăn với chủ đề Món ngon miền Trung với thịt gà Mỹ. Nguyên liệu do Hiệp hội xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ (USAPEEC) và ban tổ chức cung cấp.

Đội thi chuẩn bị để bước vào phần thi đầy gay cấn.

Mỗi đội tham gia hội thi phải thể hiện được những kỹ năng và kiến thức của đầu bếp chuyên nghiệp, hoàn thiện các món ăn theo chủ đề và nguyên vật liệu của ban tổ chức đưa ra để giành giải.

Cuộc thi được chấm bởi ban giám khảo uy tín gồm Chef Norbert Ehrbar, thành viên sáng lập Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn hành viên của Hiệp hội siêu đầu bếp thế giới; Chef Doãn Văn Tuấn, Chuyên gia chuyển giao và giám khảo nghề CBMA, Leizing- Avestos, CHLB Đức; Chef Nguyễn Danh Hinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam VC, Chuyên gia ẩm thực chuyên xây dựng và hỗ trợ phát triển thế hệ đầu bếp trẻ tại Hội đầu bếp VICA Việt Nam; và Chef Lê Xuân Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp Thế giới tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ cuộc thi ẩm thực, Hội thảo Chiến lược ngành Khách sạn và chuyển đối số trong ngành khách sạn cũng đã diễn ra nhằm mang đến cho các doanh nghiệp du lịch góc nhìn về định hướng và tầm nhìn phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng trong năm 2026, bối cảnh chuyển đổi số và vận hành, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững,...