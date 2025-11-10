Đà Nẵng dự chi 377 tỷ đồng hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự kiến Nghị quyết sẽ được trình thông qua Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày mai (11/11).

Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC và người lao động về công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo ổn định điều kiện đi lại, làm việc, an tâm công tác sau sắp xếp; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tăng cường công tác về các xã để đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp.

Với đề xuất này, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà ở, chi phí di dời chỗ ở cho cán bộ cấp tỉnh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra TP Đà Nẵng (cũ) làm việc và ngược lại như sau: hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà ở 4 triệu đồng/người/tháng; chi phí di dời ổn định chỗ ở một lần 5 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) về công tác ở cấp xã; cán bộ cấp xã đi công tác ở xã miền núi, hải đảo hoặc cán bộ biệt phái về cấp xã từ 1-36 tháng sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà ở 2 triệu đồng/người/tháng; chi phí di dời ổn định chỗ ở một lần 2,5 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ công tác tại các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) về công tác tại TP Đà Nẵng (cũ) và ngược lại: hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người.

Điều kiện chung để được hưởng hỗ trợ là cán bộ chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân, của vợ/chồng; chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thuộc tài sản công; có khoảng cách từ nơi ở của mình đến nơi công tác từ 30 km trở lên (công tác ở xã miền núi, hải đảo thì không tính khoảng cách).

Trên cơ sở số lượng CBCCVC và người lao động dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ, Sở Tài chính đã khái toán tổng kinh phí hỗ trợ là 377 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ 6 tháng năm 2025 là 120 tỷ đồng, từ ngân sách TP.