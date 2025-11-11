Đà Nẵng dự chi hàng trăm tỷ đồng phục vụ phát triển chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Sáng 1/11, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP về dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chíp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, đây là dự án thuộc nhóm B đầu tư công, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ nghiên cứu, mô phỏng thiết kế chíp bán dẫn, phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, đồng thời hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc đầu tư HPC không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược giúp Đà Nẵng hình thành nền tảng hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh, hiện thực hóa Đề án phát triển vi mạch và trí tuệ nhân tạo của thành phố.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống này được kỳ vọng tạo động lực bứt phá cho lĩnh vực bán dẫn và AI, giúp Đà Nẵng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn; xây dựng thương hiệu “Silicon Bay Đà Nẵng” như một điểm sáng công nghệ cao của khu vực.

Đối tượng thụ hưởng gồm các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và vi mạch, cùng các đơn vị trong liên minh đào tạo bán dẫn – trí tuệ nhân tạo thành phố.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, dự án có thời gian triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) tầng 2, Tòa nhà ICT – Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu).