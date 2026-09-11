Hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi ngộ độc

Tính đến 16h30, có hơn 50 công nhân của Công ty Scavi Huế nhập viện với nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm tập thể. Hiện CDC Huế đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.

Chiều 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đơn vị đã tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, một trường hợp phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc do phản vệ độ II.

Tính đến 16h30 cùng ngày, ghi nhận của cơ quan chức năng đã có gần 60 công nhân đã nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Hàng chục người đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu; 10 người điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới và một trường hợp tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện chưa có bệnh nhân nào phải chuyển tuyến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày (trước giờ ăn trưa), một số công nhân bắt đầu có triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Số lượng người nhập viện tăng dần sau đó. Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã khẩn trương cấp cứu và điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, thăm khám cho các công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tập thể. Ảnh BVCC.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế đã vào cuộc, thu thập mẫu và phối hợp xác định nguyên nhân vụ việc và vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Công ty Scavi Huế là doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực dệt may, có hàng nghìn công nhân. Công ty tổ chức bữa ăn trưa tập thể lúc 11 giờ hằng ngày và ký hợp đồng với Công ty T.T (doanh nghiệp tại Huế) để đảm trách bếp ăn. Theo quy định, các bữa ăn đều được lưu mẫu trong 3 ngày. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, mẫu thức ăn trưa ngày 10/9 đã được cơ quan chức năng thu thập để kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty Scavi Huế cho biết ngay sau khi công nhân xuất hiện triệu chứng bất thường, lãnh đạo công ty và công đoàn đã hỗ trợ người lao động nhập viện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Công ty cũng bố trí bác sĩ chuyên trách đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để hỗ trợ chăm sóc y tế cho công nhân.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân, động viên anh chị em công nhân yên tâm và theo dõi chặt chẽ sức khỏe. Hiện công ty ưu tiên công tác chữa trị cho các công nhân nhập viện”, vị lãnh đạo này cho hay.