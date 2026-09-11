Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin về nơi nghi có gần 300 mộ liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về 3 khu chôn cất được cho là có gần 300 mộ liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Theo thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng (trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cung cấp, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thân nhân, ông Hùng đã gặp hai nữ cán bộ giao liên từng hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà và được cho biết về Bệnh xá 78 cùng các khu chôn cất tại Tà La - Hòn Quắm. Tuy nhiên, hiện cả hai nhân chứng đều đã qua đời.

Theo lời kể của các nhân chứng, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh phần lớn được an táng gần khu vực bệnh xá. Tại khu vực Tà La - Hòn Quắm được cho là từng có ba khu chôn cất, với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh viện 78 tại khu vực núi Hòn Tàu (thuộc địa bàn Quảng Nam trước đây). Tuy nhiên, mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm và núi Hòn Tàu, vị trí cụ thể các khu chôn cất, số lượng cũng như danh sách liệt sĩ vẫn cần tiếp tục xác minh.

Để tìm kiếm, quy tập mộ các liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 và đồng đội biết thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1968–1972 cung cấp thêm thông tin.

Mọi thông tin xin liên hệ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0963.053.252.

Mỗi nguồn tin, dù nhỏ, đều có thể góp phần xác định vị trí chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.