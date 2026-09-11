Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, do có nhiều vi phạm.

Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm của ông Nguyễn Huy Ngọc gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.



Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cả 2 bị can đều bị bắt tạm giam do có liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo Bộ Công an, ông Sơn và ông Ngọc bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.