Bệnh nhân khoa Xạ trị, Bệnh viện E lên tiếng sau clip nghi nhận tiền để được xạ trị sớm

Trong cuộc họp Hội đồng người bệnh, nhiều bệnh nhân đã chia sẻ những trải nghiệm của mình tại khoa Xạ trị, Bệnh viện E. Lãnh đạo Bệnh viện E cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Bệnh viện E họp với Hội đồng bệnh nhân Khoa Xạ trị ngay sau nghi vấn kẹp tiền để được xạ trị. Ảnh: Thanh Xuân.

Chiều 11/9, Bệnh viện E tổ chức cuộc họp Hội đồng người bệnh Khoa Xạ trị dưới sự chủ trì của TS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện, hiện được giao phụ trách Khoa Xạ trị, với sự tham dự của nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh một số kênh thông tin, mạng xã hội đăng tải video phản ánh nghi vấn nhân viên y tế tại Khoa Xạ trị nhận tiền bồi dưỡng để ưu tiên xạ trị sớm.

.BS. Phan Thảo cho biết Ban Giám đốc Bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác 5 nhân viên y tế có mặt trong clip để xác minh, đồng thời, đã đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ bản chất vụ việc.

Cuộc họp được tổ chức nhằm lắng nghe khách quan những phản hồi từ người bệnh và thân nhân người bệnh đang trực tiếp điều trị tại Khoa Xạ trị, với sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan bên ngoài.

Tại cuộc họp, bệnh nhân Hùng, người đã thực hiện 37 mũi xạ trị tại Khoa Xạ trị, cho biết ông mắc ung thư tuyến tiền liệt, gặp khó khăn trong việc nhịn tiểu. Trong quá trình điều trị, ông được nhân viên y tế chủ động xem xét, hỗ trợ phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Theo bệnh nhân Hùng, sự hỗ trợ này không đồng nghĩa với việc chen ngang hay ưu tiên tiêu cực. Ông cho rằng người bệnh cần tránh tâm lý “phải có tiền lót tay mới được việc”, bởi điều này có thể tạo ra những hiểu lầm và ảnh hưởng đến nhân viên y tế.

Bệnh nhân Lương, một người bệnh đang điều trị tại Khoa Xạ trị, chia sẻ khi chuyển từ Bệnh viện Phổi sang Bệnh viện E, do tâm lý lo lắng, ông từng hai lần kẹp tiền vào sổ khám, điều trị. Tuy nhiên, cả hai lần nhân viên y tế Khoa Xạ trị đều kiên quyết từ chối và trả lại.

Trong khi đó, bệnh nhân Chi cho biết quá trình làm mô phỏng và thực hiện xạ trị tại khoa được hướng dẫn nhanh chóng, chuyên nghiệp, chu đáo. Người bệnh này nhận định những hình ảnh cảm ơn, nếu có, có thể xuất phát từ tình cảm biết ơn chân thành của người bệnh hoặc người nhà, đồng thời mong cơ quan chức năng làm rõ sự thật để tránh ảnh hưởng đến nhân viên y tế.

Bệnh nhân Thúy, người đã trải qua 28 ngày điều trị và đang thực hiện mũi xạ trị thứ 6, cũng ghi nhận thái độ phục vụ nhẹ nhàng, tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kíp điều trị.

Bà cho biết dù số lượng người bệnh xạ trị hằng ngày đông, nhân viên y tế vẫn nỗ lực bảo đảm việc điều trị được thực hiện thuận lợi, an toàn.

Bệnh nhân Huấn là người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Xạ trị từ tháng 11/2023 đến nay, cho biết trong thời gian này, gia đình nhận thấy tập thể y bác sĩ tận tâm, chu đáo và không gặp tình trạng phải đưa tiền để được can thiệp sớm.

Bệnh nhân Nghiệp cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của nhân viên y tế kể từ khi nhập viện. Người bệnh này cho rằng clip phản ánh trên mạng xã hội có biểu hiện cắt ghép nhằm thu hút sự chú ý.

Trong một đoạn ghi âm mà Viettimes có được, có nội dung trao đổi nhằm xác minh vụ việc kẹp tiền để được xạ sớm, giữa một người có trách nhiệm ở Khoa Xạ trị với một bệnh nhân cao tuổi có tên trong clip đang lan truyền trên mạng, thì người này phủ nhận việc có người gặp ông phỏng vấn và nói rằng việc lấy tên ông là "bịa chuyện" và "xuyên tạc".

Một bệnh nhân chia sẻ trải nghiệm tại Khoa Xạ trị. Clip: Thanh Xuân.

Bệnh viện cam kết xử lý đúng người, đúng sự việc

TS.BS. Phan Thảo Nguyên cho biết Ban Giám đốc bệnh viện rất cảm ơn các ý kiến phản ánh, đóng góp của người bệnh và thân nhân người bệnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Ông Nguyên nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Bệnh viện là xử lý đúng người, đúng sự việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan chức năng để đưa ra kết luận chính xác, công bằng.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh việc xác minh cần bảo đảm quyền lợi của người bệnh, đồng thời bảo vệ danh dự của người thầy thuốc nếu những phản ánh không đúng sự thật.

Bên cạnh nội dung liên quan đến clip, tại cuộc họp, người bệnh cũng phản ánh một số vấn đề về điều kiện sinh hoạt, như đề nghị bệnh viện kiểm tra, nâng cấp hệ thống nước nóng tại khu nhà tắm nữ để thuận tiện hơn cho người bệnh.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Bệnh viện E cho biết Phòng Hành chính quản trị sẽ khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị nước nóng lạnh trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với Viettimes, TS Phan Thảo Nguyên cho biết Bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại với Hội đồng người bệnh vào đầu tuần tới để lắng nghe thêm ý kiến phản ánh, đóng góp, với tinh thần bảo vệ quyền lợi người bệnh và xử ký nghiêm các vi phạm nếu có.

Những phản hồi tại cuộc họp phản ánh trải nghiệm của một nhóm bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Xạ trị. Tuy nhiên, việc có hay không hành vi nhận tiền để ưu tiên xạ trị, cũng như bản chất của các hình ảnh, video được lan truyền, vẫn cần chờ kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền.