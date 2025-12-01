Kho hàng nhiều container bốc cháy tạo cột khói cao ngút trời ở Đà Nẵng

Kho hàng chứa nhiều container bất ngờ bốc cháy tại xã Bà Nà, Đà Nẵng, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét, kèm tiếng nổ lớn. Lực lượng PCCC huy động hàng chục xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa.

Khoảng 13h15 ngày 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng. Theo người dân, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng, bên trong có nhiều thùng container, khiến lửa lan nhanh và liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Từ xa, có thể thấy cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực khiến người dân địa phương hốt hoảng.

Ghi nhận tại hiện trường, kho hàng nằm ở khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt khu dân cư. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Để dập đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã phải huy động ít nhất 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập ngọn lửa.

Do lửa lớn và khói đen bốc cao, lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực cháy an toàn.

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi; lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy. Đến khoảng 15h30 cảnh sát vẫn đang tập trung khống chế đám cháy.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được làm rõ.