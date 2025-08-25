Giới trẻ Huế "cháy" hết mình cùng hành trình "Chuyến xe Tự hào Việt Nam"

Suốt 7 ngày, ba mẹ con chị Hằng vượt gần 500 km từ Điện Biên về Hà Nội, phần lớn là đi bộ. Họ xin đi nhờ xe qua những đoạn đường khó, đèo hiểm trở, với mong muốn tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.