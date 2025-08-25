Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Giới trẻ Huế "cháy" hết mình cùng hành trình "Chuyến xe Tự hào Việt Nam"

Clip: Giới trẻ Huế cháy hết mình cùng hành trình "Chuyến xe Tự hào Việt Nam"
vt_7.png
Tối 25/8, tại Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Chuyến xe Tự hào Việt Nam. Hoạt động thu hút hàng nghìn khán giả trẻ, người dân và du khách.
vt_2.png
Ca sĩ Phương Mỹ Chi và Tiêu Minh Phụng khuấy động khán giả bằng những ca khúc thịnh hành.
vt_1.png
Các ca khúc "Bài ca tôm cá", "Nối vòng tay lớn", "Khát vọng tuổi trẻ", "Lên đàng", "Made in Vietnam"…cùng với phần giao lưu Ca Huế mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng truyền thống.
vt_3.png
Với thông điệp "Tự hào dân tộc – Khát vọng vươn xa", chương trình truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ Huế nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
vt_4.png
Rất đông khán giả tham dự.
vt_6.png
Phương Mỹ Chi và nhóm nhạc trình bày ca khúc Made in VietNam
vt_5.png
Giới trẻ Huế "cháy" hết mình cùng chương trình Chuyến xe Tự hào Việt Nam.

