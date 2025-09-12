186 nhân sự Bưu điện Việt Nam tham gia phục vụ hành chính công của Hà Nội

Các nhân sự này sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, các chi nhánh và điểm phục vụ trực thuộc.

Chiều 12/9, Bưu điện Việt Nam cho biết đã bàn giao 186 nhân sự cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) TP. Hà Nội.

Không chỉ đơn thuần tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhân viên Bưu điện sẽ trở thành “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. 186 nhân viên sẽ tham gia toàn bộ quy trình, từ hướng dẫn thủ tục, kiểm tra hồ sơ, số hóa dữ liệu, hỗ trợ nộp lệ phí, đến trả kết quả qua nhiều hình thức linh hoạt.

Đây là các nhân viên trẻ, dưới 35 tuổi, đều được đào tạo bài bản, có trình độ đại học trở lên, thành thạo công nghệ số và kỹ năng giao tiếp, tác phong văn minh, chuẩn mực. Đặc biệt các nhân sự đều đã đạt kết quả tốt trong kỳ sát hạch, hoàn toàn đủ điều kiện, năng lực, tinh thần trách nhiệm cũng như kỹ năng phục vụ người dân.

Điều đáng chú ý, nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, các chi nhánh và điểm phục vụ trực thuộc sẽ phục vụ nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi, mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Phó Giám đốc Ban Điều hành Kinh doanh Dịch vụ Hành chính công, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Hàng năm Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và trả kết quả từ 16-18 triệu lượt hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công TP. Hà Nội.

Đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của Bưu điện Việt Nam trong thời gian qua, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc TTPVHCC TP. Hà Nội nhấn mạnh: Đội ngũ nhân sự chính là “bộ mặt” của TTPVHCC, của bộ máy hành chính tại mỗi địa phương và là yếu tố then chốt để tạo dựng hình ảnh một nền hành chính thân thiện, hiện đại, gần dân, vì dân, tận tâm phục vụ người dân.

Ông Cù Ngọc Trang tin tưởng với đội ngũ nhân sự của Bưu điện Việt Nam cùng các cán bộ công chức, viên chức tại TTPVHCC, các chi nhánh và tới đây là các điểm phục vụ hành chính công cấp xã sẽ tạo dựng được một hình ảnh mới, không phải là hình ảnh của một công chức trong cơ quan hành chính nhà nước như trước đây mà sẽ là người thực sự tận tâm phục vụ, gần người dân, vì người dân, góp phần xây dựng một nền hành chính thân thiện, hiện đại, hiệu quả.