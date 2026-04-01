Khám phá xe điện đổi pin VinFast Viper vừa về đại lý

Thượng Tâm
Khi trang bị đủ 2 pin, VinFast Viper có thể di chuyển tối đa 156 km mỗi lần sạc, hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Sắp được giao cho đại lý, VinFast Viper đang là mẫu xe máy điện nhận được nhiều sự chú ý. Xe Viper có giá 39,9 triệu đồng cho bản chưa kèm pin và 45,5 triệu đồng khi mua kèm pin.
Ở tầm giá này, Viper cạnh tranh với các đối thủ như Dat Bike Quantum S2 (42,9 triệu đồng), Dat Bike Quantum S3 (34,9 triệu đồng), Yamaha FreeGo S (34,2 triệu đồng), Honda Vario 125 (40,7-41,2 triệu đồng), Lead 125 (39,5-45,6 triệu đồng) hay Air Blade 125 (42,2-47,8 triệu đồng).
Theo đánh giá, VinFast Viper khó cạnh tranh với xe tay ga xăng về tính tiện dụng khi hiện nay, tủ đổi pin vẫn chưa được phủ rộng rãi. Thay vào đó, mẫu xe VinFast có ưu thế ở chi phí vận hành thấp hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng biến động.
So với các mẫu xe đã ra mắt của VinFast, Viper sở hữu thiết kế hầm hố hơn. Phần đầu xe tạo hình góc cạnh, các mảng ốp xếp lớp và cụm đèn LED projector mang đến cảm giác dữ dằn hơn nhóm xe điện đô thị quen thuộc.
Đuôi xe vuốt nhọn, thân xe gọn, bộ tem trẻ trung giúp Viper hướng nhiều hơn đến nhóm khách hàng thích kiểu dáng cá tính.
Xét về kích thước, VinFast Viper có thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.320 mm. Chiều cao yên ở mức 780 mm, phù hợp với phần lớn người dùng Việt.
Xe sử dụng màn hình TFT hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường, chế độ lái và trạng thái vận hành. So với kiểu màn hình LCD đơn sắc vẫn còn xuất hiện trên không ít xe điện phổ thông, TFT hiển thị rõ nét hơn, đặc biệt khi trời nắng.
VinFast Viper được trang bị khóa thông minh, cổng sạc USB-A và USB-C, hộc chứa đồ, móc treo.
VinFast trang bị cho Viper bánh trước và bánh sau cùng kích thước 14 inch. Phía trước là giảm xóc ống lồng đi kèm phanh đĩa.
Ở phía sau, xe dùng giảm xóc đôi có bình dầu phụ và phanh tang trống. Cấu hình này cho thấy hãng ưu tiên sự cân bằng giữa cảm giác lái, độ ổn định và chi phí sử dụng.
Viper sử dung motor điện BLDC Inhub như Feliz II, cho ra công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Theo công bố, xe có thể tăng tốc từ 0-50 km/h trong khoảng 15 giây, tốc độ không quá ấn tượng với xe điện nhưng phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.
VinFast Viper hỗ trợ lắp một hoặc hai pin. Mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh. Với một pin, xe có thể đi tối đa khoảng 82 km, khi lắp đủ hai pin, phạm vi hoạt động tăng lên khoảng 156 km trong điều kiện tiêu chuẩn.
Thời gian sạc đầy bằng sạc cầm tay vào khoảng 4,5 giờ. Đây là thông số đủ sức cạnh tranh nếu đặt trong bối cảnh người dùng xe điện hiện quan tâm rất lớn đến tầm hoạt động thực tế và độ tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Lợi thế đáng chú ý của Viper nằm ở khả năng đổi pin. Khách hàng không mua pin kèm xe có thể lựa chọn thuê pin với chi phí 175.000 đồng/tháng cho một pin hoặc 300.000 đồng/tháng cho hai pin.
Người dùng cũng có thể hoán đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin do VinFast triển khai. Chính sách miễn phí đổi pin đến hết tháng 6/2028 góp phần giảm đáng kể bất tiện về thời gian sạc, đặc biệt với nhóm khách hàng di chuyển thường xuyên.

