Khám phá cấu trúc bí ẩn 78.000 tấn: Trung Quốc tuyên bố chịu được nổ hạt nhân, thực hư ra sao?

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi bán ngầm 78.000 tấn, có khả năng chịu sóng xung kích hạt nhân, vận hành 4 tháng không tiếp tế và hoạt động được trong siêu bão. Công trình có thể làm thay đổi cán cân chiến lược biển.

Một đảo nhân tạo nổi bán ngầm, cực kỳ mạnh mẽ, đang được Trung Quốc xây dựng. Nền tảng hai thân có lượng choán nước 78.000 tấn này được cho là có khả năng chịu được cả các vụ nổ hạt nhân.

Cơ sở này có thể chuyển sóng xung kích từ vụ nổ hạt nhân thành các lực “nén nhẹ” nhờ thiết kế độc đáo chống nổ, sử dụng các tấm kẹp “siêu vật liệu” (metamaterial), theo báo cáo cho biết.

Công trình khoa học siêu lớn này, có khả năng chứa 238 người, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Cơ sở được cho là có thể vận hành liên tục 4 tháng mà không cần tiếp tế.

Khả năng hoạt động mọi thời tiết, cư trú dài hạn

Có tên chính thức là “Cơ sở Nghiên cứu Nổi Cư Trú Dài Hạn Mọi Thời Tiết Vùng Biển Sâu”, đảo nhân tạo nổi này có lượng choán nước gần tương đương tàu sân bay Phúc Kiến mới của Trung Quốc – khoảng 80.000 tấn.

Cơ sở có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và phù hợp cho việc cư trú dài ngày. Nó cũng được trang bị các hệ thống bảo đảm điện khẩn cấp, thông tin liên lạc và kiểm soát điều hướng.

Dự án có sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Giao Thông Thượng Hải và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.

Chịu được cả siêu bão nhiệt đới

Điều khiến nền tảng này mang tính cách mạng là sự kết hợp giữa tính cơ động và tính ổn định lâu dài.

Không giống các trạm nghiên cứu cố định hoặc tàu thông thường bị hạn chế bởi nhiên liệu và nguồn cung, đảo nhân tạo nổi này có thể di chuyển với tốc độ 15 hải lý/giờ, đồng thời hỗ trợ hơn 100 nhà nghiên cứu tiến hành quan sát biển sâu liên tục, thử nghiệm thiết bị hàng hải thế hệ mới và khám phá công nghệ khai thác khoáng sản đáy biển, theo SCMP.

Cơ sở dài 125 foot (38 mét) và rộng 279 foot (85 mét) này có thể hoạt động trong khu vực biển động và được cho là có thể chịu được các cơn siêu bão nhiệt đới mạnh nhất trên Trái Đất.

Người ta cũng lo ngại rằng khi cấu trúc này đi vào hoạt động, nó có thể làm thay đổi cán cân chiến lược trên biển, đặc biệt tại các vùng biển tranh chấp, gây cảnh giác cho các cường quốc trong khu vực.

Dự án được mô tả là một “cơ sở khoa học lớn”, nhưng khả năng của nó khiến nhiều người suy đoán về mục đích quân sự tiềm ẩn.

Cấu trúc chống nổ hạt nhân dựa vào các siêu vật liệu – những vật liệu được thiết kế với tính chất mà vật liệu truyền thống không có. Tuy đầy hứa hẹn, nhưng độ bền thực tế của chúng ở quy mô lớn (đặc biệt dưới tác động của một vụ nổ hạt nhân thật sự) không dễ dàng kiểm chứng.

“Cơ sở khoa học biển sâu này được thiết kế cho cư trú dài hạn, mọi điều kiện thời tiết”, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Giáo sư Yang Deqing thuộc Đại học Giao Thông Thượng Hải viết trong bài báo được bình duyệt, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đóng tàu Trung Quốc ngày 4/11.

“Siêu cấu trúc của nó chứa các khoang trọng yếu, bảo đảm điện khẩn cấp, thông tin liên lạc và điều hướng – khiến việc bảo vệ chúng trước sóng xung kích hạt nhân trở nên tuyệt đối quan trọng”, nhóm nghiên cứu viết thêm.

Hiện diện bền vững cách xa bờ biển Trung Quốc

Khi vận hành, công trình này có thể cho phép Trung Quốc duy trì một dạng hiện diện “mềm” nhưng bền bỉ ở xa bờ.

Báo cáo cho biết nền tảng này sẽ ở trạng thái bán ngầm: phần lớn thân cấu trúc nằm dưới mực nước, giúp nó cực kỳ ổn định ngay cả khi biển động. Chỉ boong trên và các mô-đun phòng thí nghiệm lộ ra trên mặt nước.

Cấu trúc này cũng được kỳ vọng hỗ trợ ứng phó các rủi ro phi quân sự như nổ dưới nước, tai nạn hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Nền tảng có thể mang theo các cảm biến biển sâu, thiết bị giám sát môi trường và các phương tiện lặn tự hành.

Theo IE