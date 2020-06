Khám, chữa bệnh từ xa mới chỉ dừng ở mức độ tư vấn

Tiếp tục phối hợp để chăm lo sức khỏe người lao động Hiện, lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn hệ thống tổ chức của hai cơ quan chủ động ký quy chế phối hợp để triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động tại các tỉnh, thành phố. Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Ninh thuận, Bình Dương …đã triển khai ký chương trình phối hợp theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế, một số tỉnh đang chuẩn bị ký nhưng bị hoãn lại do dịch Covid gồm: Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Gia Lai… Các tỉnh có quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Liên đoàn Lao động sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên tốt hơn, hỗ trợ khám sức khỏe cho các khu công nghiệp, tư vấn cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động nữ tại các khu công nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, Sở Y tế sẽ hối hợp hướng dẫn công đoàn cơ sở kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thực hiện các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đưa nội dung “từng bước nâng cao giá trị bữa ăn của công nhân tại các đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp” vào thỏa ước lao động tập thể nhằm góp phần bảo đảm sức khỏe, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người lao động. Triển khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ như giảm thải chất thải nhựa, phòng chống tác hại thuốc lá, chương trình sức khỏe Việt Nam.