Bé gái người Kenya sinh cực non, mắc nhiều bệnh nặng đã được Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống

Đây là một thành công mới của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, vì chăm sóc và điều trị trẻ sinh cực non (extremely preterm - trẻ sinh non dưới 28 tuần) luôn là một thách thức trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh.

Theo Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái tên L.W.D sinh non 26 tuần nặng 800gr, là con của sản phụ tên Lydia Nanja N. (34 tuổi, quốc tịch Kenya). Chị Lydia Nanja N. có tiền sử 2 lần bị tắc vòi trứng và đã chọn phương pháp IVF để mang thai. Tuy nhiên, do cổ tử cung ngắn nên chị phải khâu cổ tử cung ở tuần 24 để giữ thai.

Đến khi thai được 26 tuần tuổi, thì chị có dấu hiệu chuyển dạ phải nhập viện tỉnh để cấp cứu và sinh được bé gái L.W.D nặng 800gr.

Sinh quá non, cháu bé còn bị suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng nên ngày 27/1 trẻ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Các bác sĩ của Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương đã khẩn trương cho cháu bé thở máy và chăm sóc đặc biệt. Bé được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, được chăm sóc theo phương pháp ấp kangaroo (chăm sóc trẻ đẻ non/ nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ).

Bé còn được nuôi bằng sữa thanh trùng từ Ngân hàng sữa mẹ – Bệnh viện Nhi Trung ương, vì sau khi sinh non, mẹ bé vì quá lo lắng và căng thẳng nên gần như mất sữa, nên không cung cấp đủ sữa cho con.

BS CKII Lê Thị Hà – Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết, các bé sinh cực non phải đối mặt với nhiều nguy cơ nặng như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng... Việc sử dụng sữa mẹ thanh trùng khi sữa mẹ đẻ không đủ sẽ giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương này. Vì thế, với trẻ sinh non như bé L.W.D, việc nuôi dưỡng trẻ bằng sữa mẹ luôn được bác sĩ Trung tâm Sơ sinh đặc biệt quan tâm, xem như “liều thuốc” đặc biệt giúp tăng cường khả năng sống sót cho trẻ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể tiếp cận nguồn sữa từ ngân hàng do giá thành cao. Trong khi đó, chị Lydia cũng trong hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí, nên Trung tâm Sơ sinh vừa điều trị cho cháu bé, vừa tìm các nguồn hỗ trợ để bé được ăn sữa mẹ từ ngân hàng.

ThS. BS Nguyễn Thị Hoa - Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương- cho biết: “Mỗi ca sinh non là một “cuộc chiến” với các bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung tâm Sơ sinh. Bởi trẻ sinh non có nguy cơ bị đe dọa tính mạng ngay từ khi lọt lòng. Bằng những nỗ lực, tình yêu thương dành cho trẻ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa: Khoa Điều trị tích cực Kangaroo và Ngân hàng sữa mẹ, Khoa Điều trị và Chăm sóc đặc biệt, thật mừng là em bé đã vượt qua những khó khăn đầu đời, tăng cân, sức khỏe ổn định.”

Bé gái L.W.D được áp dụng phương pháp ấp con kangaroo bởi mẹ. Những cái ôm đầu đời đã góp phần truyền sức mạnh cho bé và sau 62 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé L.W.D đã được 1,6kg và được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Ôm con trong tay, chị Lydia Nanja N rưng rưng xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được làm mẹ, lại sinh non, em bé nhỏ xíu và rất nhiều bệnh, tôi tưởng không giữ được con, nên buồn và lo lắng vô cùng. Thật may mắn khi con tôi đã được các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh chăm sóc, điều trị. Các bác sĩ giỏi lắm, lại còn nhiệt tình, luôn động viên tôi để tôi thoải mái tinh thần, có sữa cho con và chăm sóc con tốt nhất. Biết gia đình khó khăn, các bác sĩ và Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện còn kêu gọi xin tài trợ để hỗ trợ viên phí cho con. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương thực sự là những ân nhân của chúng tôi”.

BS CKII Lê Thị Hà cho biết thêm, mỗi năm, Trung tâm Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và nuôi dưỡng thành công hàng ngàn trẻ sinh non, mở ra cánh cửa tương lai cho nhiều mầm sống non nớt. Mặc dù chăm sóc trẻ sinh non vẫn còn nhiều thách thức, nhưng nhìn các bé mạnh mẽ lớn lên mỗi ngày và những thành quả đã đạt được, tập thể y bác sĩ Trung tâm Sơ sinh– Bệnh viện Nhi Trung ương càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa thực hiện sứ mệnh chăm sóc trẻ sinh non và trẻ sơ sinh.