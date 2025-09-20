Khai trương Tổng đài 111 hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Tổng đài 111, kênh tiếp nhận tố giác, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, hoạt động miễn phí 24/7, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, chính thức ra mắt cuối chiều nay, 19/9.

Các đại biểu bấm nút khai trương Tổng đài 111

Chiều 19/9, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cùng sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh đã khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Tổng đài 111 hoạt động liên tục 24/7, hoàn toàn miễn phí với nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác, kịp thời chuyển đến công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc chính quyền địa phương để can thiệp; tư vấn pháp luật, kết nối với dịch vụ y tế, tâm lý, xã hội cho nạn nhân; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, cảnh báo các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định: “Sự kiện hôm nay không chỉ là khai trương một dịch vụ công quan trọng, mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng trong nỗ lực phòng, chống mua bán người. Đây cũng là khẳng định quyết tâm bảo vệ con người, coi con người là trung tâm của phát triển, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác cùng bạn bè quốc tế”.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Tổng đài 111 là minh chứng cho sự nỗ lực phòng, chống mua bán người.

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết từ năm 2020 IOM đã hợp tác với Tổng đài 111 với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh nhằm nâng cao năng lực tư vấn viên, xây dựng danh bạ điện tử dịch vụ hỗ trợ trong và ngoài nước, tổ chức tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức. “IOM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm hình thức hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, đáp ứng nhu cầu đa dạng của những người dễ bị tổn thương”, bà nói.

Bà Jane Parrot, Trưởng bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Mua bán người gây ra tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý, mất tự do và bóc lột, nhiều gia đình tan vỡ. Tác động đến trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Công việc của đội ngũ Tổng đài 111 rất quan trọng và có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chống lại nạn mua bán người”.

Cảnh báo thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người

Theo các chuyên gia, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, đa dạng. Chúng lợi dụng mạng xã hội để kết bạn, hứa hẹn việc làm lương cao, môi giới hôn nhân nước ngoài hoặc du lịch giá rẻ, từ đó lừa đưa nạn nhân ra khỏi địa bàn. Nhiều trường hợp bị ép buộc lao động, cưỡng bức tình dục, thậm chí bị bắt hoạt động phi pháp. Đáng chú ý, trẻ em và phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin vào lời mời gọi việc làm hoặc kết hôn thiếu kiểm chứng, đồng thời chủ động cung cấp thông tin tố giác đến Tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Việc sử dụng tổng đài không chỉ giúp bảo vệ chính mình và người thân, mà còn góp phần ngăn chặn, triệt phá các đường dây tội phạm nguy hiểm.

Việc ra mắt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người không chỉ mở rộng dịch vụ công, cung cấp hỗ trợ thiết thực và dễ tiếp cận cho người dân, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.