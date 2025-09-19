Cảnh báo hiểm họa từ mũi tiêm giảm đau sai cách

Một phụ nữ 73 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì nhiễm khuẩn tụ cầu vàng sau khi tiêm giảm đau tại cơ sở địa phương. Ca bệnh là lời cảnh báo về hiểm họa từ tiêm truyền không an toàn.

Từ cơn đau vai gáy đến nguy kịch

Bà D.T.L nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, suy hô hấp, vùng cổ sưng đỏ, cứng chắc, lan rộng xuống vai, lưng, hông và mạn sườn. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ, lan xuống hông bên trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều, nghi ngờ ổ áp xe từ cổ ăn sâu vào phổi.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm và sốc độc tố do vi khuẩn tụ cầu vàng – một dạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm. Bà L phải dẫn lưu màng phổi khẩn cấp để giảm chèn ép phổi, đồng thời được theo dõi sát bởi nguy cơ tử vong rất cao.

Nạn nhân từ mũi tiêm không an toàn nhập viện

Điều đáng nói, trước đó 9 ngày, bà L chỉ xuất hiện co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy, hạn chế vận động. Khi đi khám tại một cơ sở y tế địa phương, bà được chỉ định tiêm thuốc giảm đau liên tục 7 ngày (mỗi ngày một mũi). Sau hai mũi tiêm, cơn đau không giảm mà nặng thêm, song người tiêm vẫn trấn an và khuyên tiếp tục đủ liệu trình. Đến ngày thứ tư, bà sốt cao, vùng cổ sưng nề đỏ và lan nhanh, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Bằng (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), vi khuẩn có thể xâm nhập trực tiếp từ vết tiêm, sau đó lan rộng: “Tụ cầu vàng tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí ăn sâu vào phổi, màng phổi, trung thất, hình thành ổ áp xe, gây nhiễm khuẩn huyết và sốc độc tố. Nếu không cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao”.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất khi tiêm truyền không đảm bảo an toàn. Vi khuẩn không chỉ tấn công tại chỗ mà còn theo đường máu lan ra toàn thân, gây suy đa tạng. Đặc biệt ở người cao tuổi, hệ miễn dịch yếu khiến bệnh diễn tiến nhanh và khó kiểm soát.

Không ít người dân vẫn tin vào lời quảng cáo “tiêm giảm đau tức thì”, “tiêm bổ não” hay “truyền tăng sức khỏe”. Thực tế, nếu tiêm trong điều kiện vô trùng không đảm bảo hoặc không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, thậm chí tử vong là rất lớn.

Thực trạng lạm dụng tiêm truyền đáng báo động

Thời gian qua, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, thậm chí phòng khám “chui” mọc lên, cung cấp dịch vụ tiêm – truyền dịch “theo yêu cầu” mà không có kiểm soát y tế. Người dân truyền tai nhau về những mũi tiêm giảm đau nhanh, tiêm bổ sung dưỡng chất hay “bổ não, tăng sức khỏe”, coi đây như giải pháp cấp tốc mà bỏ qua quy định an toàn.

Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, cảnh báo: “Nhiều trường hợp đến viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm truyền ở cơ sở không phép. Người dân cần hết sức thận trọng, khi có bệnh phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tiêm truyền khi chưa có chỉ định của bác sĩ.”

Không chỉ ở nông thôn, ngay tại các thành phố lớn, dịch vụ “tiêm tại nhà” qua quảng cáo trên mạng xã hội cũng đang nở rộ. Những dịch vụ này thường không công khai nguồn gốc thuốc, không đảm bảo quy trình vô trùng, và nguy cơ xảy ra sự cố y khoa là rất cao.

Trường hợp của bà L là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý y tế. Một mũi tiêm tưởng như đơn giản nhưng nếu sai quy trình hoặc trong môi trường không an toàn, hậu quả có thể cướp đi mạng sống.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần:

– Chỉ tiêm truyền tại cơ sở y tế uy tín, được cấp phép.

– Yêu cầu bác sĩ giải thích rõ loại thuốc, liều lượng và nguy cơ có thể gặp.

– Theo dõi chặt chẽ sau tiêm, nếu có biểu hiện sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, phải đến ngay bệnh viện chuyên khoa.

– Người cao tuổi, người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng, ưu tiên thăm khám và điều trị ở bệnh viện tuyến trung ương.

Ca bệnh của bà L một lần nữa cho thấy: một mũi tiêm sai có thể đổi bằng cả tính mạng.Người dân tuyệt đối không được chủ quan, bởi y học không có chỗ cho “thử may” khi liên quan đến tính mạng con người.