Vụ "tố" máy lazer hỏng, bệnh viện vẫn tán sỏi gần 500 ca: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Đắk Lắk kiểm tra khẩn cấp vụ Bệnh viện Tây Nguyên bị tố vẫn thực hiện hàng trăm ca tán sỏi dù máy laser đã hỏng từ cuối năm 2023, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn người bệnh

Yêu cầu kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm

Thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn tiến hành dịch vụ kỹ thuật tán sỏi dù thiết bị chính – máy Laser tán sỏi – đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2023 đang được phản ánh trên truyền thông, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc này được Bộ Y tế đánh giá là có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người bệnh và làm giảm niềm tin của người dân với ngành y tế, nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế. Vì thế, chiều 18/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi có vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí; rà soát toàn bộ quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, cũng như quy trình chuyên môn kỹ thuật liên quan đến tán sỏi tại bệnh viện này.

Đồng thời, cần kiểm tra điều kiện hoạt động khám chữa bệnh, việc cung ứng thuốc, thiết bị, công tác thanh toán chi phí bảo hiểm y tế và trách nhiệm báo cáo chuyên môn.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk được giao rà soát quá trình ký hợp đồng, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ năm 2023 đến nay. Nếu phát hiện khoản chi nào không đúng quy định, phải xem xét thu hồi và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan.

Mở rộng kiểm tra toàn tỉnh, công khai kết quả

Không chỉ dừng ở một bệnh viện, Bộ Y tế còn đề nghị tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát toàn diện tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Các sai phạm (nếu có) phải được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13h ngày 19/9/2025.

Việc Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp vào cuộc chỉ đạo vụ việc cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời, khẳng định sự quyết liệt của Bộ Y tế trong việc chấn chỉnh, tăng cường giám sát nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh an toàn cho người dân.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế công lập.