Khách đông kỷ lục, tàu Cát Linh - Hà Đông "chật cứng" người từ sân ga, đến nhà chờ

Trong một diễn biến khác, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương miễn phí vé toàn bộ các tuyến xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Người dân được miễn phí vé khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro là Cát Linh - Hà Đông cùng Nhổn - Cầu Giấy.

Chủ trương này nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong những ngày diễn ra các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước.