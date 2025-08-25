Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Khách đông kỷ lục, tàu Cát Linh - Hà Đông "chật cứng" người từ sân ga, đến nhà chờ

Quỳnh An
Lượng hành khách di chuyển bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng kỷ lục trong ngày hợp luyện diễu binh diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hai tuyến metro là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy chật cứng khách. Theo đại diện Hanoi Metro, lượng khách di chuyển bằng tàu điện trong tối 24/8 đông hơn 20% so với buổi hợp luyện lần đầu hôm 21/8.
Anh 1.jpeg
Theo ghi nhận, từ chiều 24/8, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, chạy từ ga Yên Nghĩa tới ga Cát Linh có rất đông hành khách. Nhiều người đổ về trung tâm Ba Đình xem tổng hợp luyện chia sẻ, tàu điện là lựa chọn hàng đầu, bởi chỉ cần bước ra khỏi ga Cát Linh là đã đến các tuyến phố có thể xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương...
﻿
﻿Trong ảnh: Hành khách đông nghẹt tại ga Cát Linh khi buổi hợp luyện kết thúc. Ảnh: N.H.
20250824_135619 (1).jpg
Không khí tại các ga không khác gì một ngày hội. Dòng người xếp hàng mua vé kéo dài hàng trăm mét. Các tiểu thương tranh thủ bày bán cờ, băng rôn, biến khu vực ga thành một điểm nhấn rực rỡ sắc đỏ sao vàng.
Anh 1.jpeg
Trên những khoang tàu chật cứng, có thể bắt gặp nhiều gia đình, nhóm bạn nắm tay nhau, nói cười rộn rã. Tàu điện không chỉ là phương tiện đi lại, mà là một phần ký ức, một phần kỷ niệm của nhiều người Hà Nội về những ngày mùa thu lịch sử.
Anh 1.jpeg
Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, hàng chục nghìn người dân Thủ đô đổ về ga Cát Linh, tạo nên khung cảnh đông nghịt chưa từng thấy. Lượng khách di chuyển trên tuyến Cát Linh - Hà Đông tăng kỷ lục, cho thấy sức hút của sự kiện và sự tiện lợi của phương tiện công cộng.
Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, Hanoi Metro đã tăng tần suất, rút ngắn thời gian chờ từ 10 phút xuống chỉ còn 6 phút một chuyến. Ngoài ra, Metro cũng đã chủ động kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ, đến 24h00 trong buổi tổng duyệt.
Anh 1.jpeg
Sắc cờ đỏ tràn ngập dưới đường ở ga Cát Linh. Ảnh: T.N.
IMG_20250824_181020.jpg
Tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng chật kín người đi tàu.
﻿
﻿Trước đó, ngày 21/8, cả hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội đã vận chuyển an toàn hơn 140.000 lượt khách, số lượng kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động. Riêng tuyến Cát Linh – Hà Đông đã phục vụ hơn 110.000 lượt, gấp 2,5 lần so với ngày thường và gấp đôi so với các dịp cao điểm 2/9 những năm trước.

Trong một diễn biến khác, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương miễn phí vé toàn bộ các tuyến xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Người dân được miễn phí vé khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro là Cát Linh - Hà Đông cùng Nhổn - Cầu Giấy.

Chủ trương này nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong những ngày diễn ra các sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước.

