Jensen Huang: AI tạo ra nhiều việc làm lương 100.000 USD/năm, không nhất thiết có bằng đại học

Làn sóng AI không chỉ thúc đẩy ngành công nghệ tăng trưởng mạnh mẽ mà còn mở ra cơ hội bùng nổ cho các ngành nghề truyền thống như điện, cấp thoát nước và xây dựng.

Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ NVIDIA Jensen Huang cho rằng, khi các quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới đẩy mạnh xây dựng các trung tâm AI và trung tâm dữ liệu mới, những ngành như xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, đường ống sẽ tạo ra hàng loạt việc làm có mức lương trên 100.000 USD/năm, ngay cả với những người không có bằng đại học.

Ông nhấn mạnh, cơ hội thu nhập cao trong kỷ nguyên AI không chỉ dành cho kỹ sư phần mềm, mà còn mở ra cho lực lượng lao động trực tiếp tham gia xây dựng hạ tầng.

AI vô tình mở ra hướng đi mới cho thế hệ Gen Z

Trong vài năm gần đây, nhiều người thuộc thế hệ Gen Z gặp khó khăn khi tìm việc làm. Chính sách thuế quan, kinh tế nhiều bất ổn cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI đã làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Mỹ.

Theo Jensen Huang, chính cuộc cách mạng AI lại mở ra một con đường nghề nghiệp khác mà nhiều người trẻ chưa nhận ra.

Thế giới sắp bước vào làn sóng đầu tư hạ tầng AI rất lớn. Với việc các tập đoàn công nghệ đua nhau xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tổng vốn đầu tư toàn cầu cho lĩnh vực này được dự báo có thể đạt tới 7.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Jensen Huang nhận định thế giới đang đứng trước "làn sóng xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nhân loại". Không chỉ ngành công nghệ được hưởng lợi, mà các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, điện nước và sản xuất vật liệu cũng sẽ có nhu cầu nhân lực rất lớn.

Ngay từ hồi tháng 1 năm nay khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Jensen Huang từng nói: "Đây đều là những công việc liên quan đến công nghệ. Chúng ta sẽ cần rất nhiều thợ điện, thợ ống nước, công nhân xây dựng và công nhân ngành thép".

Ngành công nghiệp AI ngày càng phát triển mạnh, là "mỏ vàng" cho những thợ kỹ thuật có tay nghề giỏi. Ảnh: Reuters.

Thiếu trầm trọng lao động kỹ thuật, lương trên 100.000 USD/năm vẫn khó tuyển

Theo Jensen Huang, các nhà máy sản xuất chip, nhà máy máy tính và các "nhà máy AI" đang thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật có tay nghề cao.

Nhiều vị trí có mức lương trên 100.000 USD/năm, không yêu cầu bằng đại học, song vẫn rất khó tuyển đủ người.

Báo cáo của McKinsey ước tính, riêng tại Mỹ trong giai đoạn 2023-2030 sẽ cần bổ sung khoảng 130.000 thợ điện có tay nghề, 240.000 công nhân xây dựng và 150.000 nhân viên giám sát công trình. Khoảng trống nhân lực trong các lĩnh vực này hiện được đánh giá là rất lớn.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cũng dự báo nhu cầu tuyển dụng thợ điện sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới.

Chủ tịch kiêm CEO BlackRock Larry Fink cảnh báo rằng, quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu AI có thể bị chậm lại vì thiếu thợ điện có tay nghề. Theo ông, đây sẽ là một trong những "nút thắt" lớn nhất của ngành.

"Không cần phải học tiến sĩ mới có cuộc sống sung túc"

Ông Jensen Huang nhấn mạnh: "Mọi người đều xứng đáng có một cuộc sống sung túc. Bạn không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ khoa học máy tính mới đạt được điều đó".

Theo ông, trong khi AI đang làm thay đổi mọi ngành nghề, thì chính các nghề kỹ thuật truyền thống như điện, nước, xây dựng và cơ khí lại có thể bước vào "thời kỳ hoàng kim" mới. Với nhiều người trẻ, đây có thể trở thành một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, có thu nhập cao, bên cạnh con đường lập trình hay nghiên cứu thuật toán AI.

CEO Ford Motor Jim Farley cũng cho rằng AI đang làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động văn phòng. Theo ông, các tập đoàn công nghệ đã giảm đáng kể việc tuyển dụng nhân sự mới ở các vị trí đầu vào trong những năm gần đây, trong khi hệ thống giáo dục vẫn quá chú trọng vào mô hình đại học bốn năm.

Ông cũng nhấn mạnh nước Mỹ hiện thiếu nghiêm trọng lực lượng lao động phổ thông và lao động kỹ thuật để phục vụ ngành sản xuất và xây dựng. Các nhà máy và công trường đều đang thiếu công nhân.

Theo Creaders, Citinews