Jensen Huang chỉ ra những yếu tố giúp Trung Quốc đạt được tiến bộ nhanh chóng trong sản xuất chip

Đánh giá Trung Quốc "chậm chân" so với Mỹ nhưng CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip và tiềm năng sản xuất. Ông Huang đánh giá Trung Quốc đang "kém Mỹ chỉ vài nano giây" về chip.

Jensen Huang, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip hàng đầu Nvidia, vừa đưa ra một tuyên bố cứng rắn: Việc cho phép các công ty Mỹ như Nvidia tiếp tục cạnh tranh tại Trung Quốc là phù hợp với lợi ích chiến lược của cả Bắc Kinh và Washington.

Phát biểu trong chương trình podcast BG2, ông Huang nhấn mạnh Washington nên cho phép ngành công nghệ Mỹ cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu—bao gồm cả tại thị trường Trung Quốc—nhằm "phổ biến công nghệ trên toàn thế giới" và qua đó "tối đa hóa thành công kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ".

Trung Quốc "chậm chân" so với Mỹ, "vì vậy chúng ta phải cạnh tranh", ông Huang nói, đồng thời nhấn mạnh những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip và tiềm năng sản xuất. Ông chỉ ra nguồn nhân lực dồi dào, văn hóa làm việc năng động và cạnh tranh nội bộ giữa các tỉnh thành là những yếu tố giúp Trung Quốc đạt được những bước phát triển nhanh.

“Đây là một ngành công nghiệp hiện đại, năng động, có tinh thần kinh doanh và công nghệ cao”, ông Huang nói và nhận định Trung Quốc đang "kém Mỹ chỉ vài nano giây" về chip.

Ông Huang nói thêm rằng ông hy vọng và tin rằng Trung Quốc sẽ vẫn mở cửa cho đầu tư từ bên ngoài, lưu ý rằng Bắc Kinh đã cam kết duy trì "một thị trường mở".

"Điều tốt nhất cho Trung Quốc là các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc, cạnh tranh tại Trung Quốc và bản thân họ cũng có được sự cạnh tranh sôi động", ông nói trong một tập phát sóng hôm thứ Sáu. "Họ cũng muốn rời khỏi Trung Quốc và tham gia vào thị trường toàn cầu."

Ông Huang lập luận rằng việc các công ty nước ngoài đầu tư và cạnh tranh tại Trung Quốc sẽ tạo ra sự cạnh tranh sôi động, mang lại lợi ích cho chính Bắc Kinh. "Họ cũng muốn rời khỏi Trung Quốc và tham gia vào thị trường toàn cầu," ông nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập quốc tế.

Phát biểu của ông Huang diễn ra trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng, đặc biệt là việc Mỹ áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Các Bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia được coi là xương sống cho việc đào tạo và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo, điều đã giúp vốn hóa thị trường của công ty đạt mức kỷ lục.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng sang Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất thế giới, đã bị gián đoạn. Đầu năm nay, Mỹ thậm chí đã bất ngờ cấm xuất khẩu H20—một loại chip đã được hạ cấp để tuân thủ các quy định trước đó—trước khi nới lỏng sau khi mức thuế 15% đối với chính phủ Mỹ được thông qua.

Lập trường của giới quan chức tại Trung Quốc vẫn đang có sự mơ hồ: một mặt chào đón nồng nhiệt ông Huang trong chuyến thăm nước này, mặt khác lại tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ chính sách tự cung tự cấp chất bán dẫn trên phạm vi toàn quốc.

Các đối thủ cạnh tranh về AI và bán dẫn của Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng các lệnh trừng phạt để tung ra các giải pháp thay thế nội địa, làm xói mòn thị phần từng bị Nvidia thống trị. Điển hình là gã khổng lồ viễn thông bị trừng phạt Huawei Technologies gần đây đã công bố lộ trình phát triển chip AI của mình, trưng bày các phương pháp phân cụm được thiết kế để vượt qua Nvidia.

Không chỉ Huawei, các gã khổng lồ Internet và nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn của Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn Tencent, ByteDance và Baidu, đều đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và thiết kế chip thông qua các dự án nội bộ hoặc đầu tư bên ngoài. Mục tiêu chung là kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng của chính họ và giảm thiểu rủi ro từ các lệnh cấm vận.

Một làn sóng khởi nghiệp chip AI cũng đã thu hút sự chú ý đáng kể. Cambricon Technology chứng kiến giá trị tăng vọt; Moore Threads Technology đang chuẩn bị cho một đợt chào bán công khai lần đầu; và các công ty như Enflame và MetaX cũng đang thu hút sự chú ý.

AI không có giới hạn

Trong buổi podcast, ông Huang cũng bác bỏ những nghi ngờ rằng ngành AI đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

"Cho đến khi chúng ta chuyển đổi hoàn toàn mọi hoạt động tính toán thông thường sang tính toán tăng tốc và AI, … tôi nghĩ khả năng xảy ra tình trạng dư thừa là cực kỳ thấp", ông nói.

Với một câu nói đầy hình tượng, ông Huang kết luận về nhu cầu toàn cầu đối với công nghệ AI: "Không ai cần bom nguyên tử. Mọi người đều cần AI".

Nvidia gần đây đã liên tục thực hiện các khoản đầu tư lớn, bao gồm việc mua 4% cổ phần của Intel và có kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ đô la Mỹ vào OpenAI trong những năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, cho thấy quyết tâm duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Những thương vụ này nhấn mạnh niềm tin của Nvidia vào một tương lai nơi nhu cầu về AI sẽ tiếp tục vượt xa khả năng cung cấp hiện tại, bất chấp những rào cản địa chính trị.