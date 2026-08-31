Mỹ bất ngờ tấn công Iran sau hơn 1 tháng, Tehran lập tức phóng tên lửa đáp trả

Lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng Iran trên đảo Larak, đánh dấu lần đầu Washington không kích Iran kể từ cuối tháng 7. Tehran sau đó đáp trả bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.

Lực lượng Mỹ ngày 30/8 đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak, một quan chức Mỹ cho biết, đánh dấu cuộc không kích đầu tiên được biết đến của Washington nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7.

Iran sau đó đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Jordan, theo một phóng viên Fox News dẫn nguồn tin Mỹ. “Gần như toàn bộ tên lửa đang bay tới đã bị đánh chặn vào thời điểm này”, phóng viên này viết trên X, đồng thời cho biết chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể.

Đoạn video được IRGC công bố, ghi lại cảnh phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Nguồn: Press TV.

Về các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ, quan chức trên xác nhận: “Tôi có thể xác nhận rằng hôm nay, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak. Các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz.”

Vệ binh Cách mạng Iran cho biết cuộc tấn công khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng, bị thương, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đưa ra “phản ứng và trừng phạt”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hòn đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được kích nổ hoặc gỡ bỏ. Ông cũng cảnh báo Iran rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào tiếp tục thả thủy lôi mới sẽ bị phá hủy.

Các cuộc không kích gần nhất được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra vào cuối tháng 7. Trong những tuần gần đây, cuộc chiến rơi vào thế bế tắc, trong khi Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những quốc gia ủng hộ Iran.

Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran từ ngày 28/2, sau đó Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và những quốc gia vùng Vịnh đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự. Đến nay, cuộc chiến Iran đã kéo dài hơn 6 tháng.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng với các đợt không kích của Israel tại Lebanon, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Chiến tranh cũng dẫn tới việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải chiến lược này đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Theo Axios, các vũ khí Iran sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ hôm 30/8 là tên lửa đạn đạo.

Theo Reuters, RT