Hệ thống laser 20kW có khả năng "nướng chín" UAV với tốc độ nhanh được bàn giao cho quân đội Mỹ

Mỹ vừa bàn giao 2 hệ thống laser năng lượng cao LOCUST công suất 20 kW cho Lục quân, mở rộng năng lực chống UAV cơ động bằng năng lượng định hướng.

Hai hệ thống laser năng lượng cao vừa được bàn giao cho Lục quân Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển vũ khí năng lượng định hướng có khả năng cơ động cùng lực lượng tác chiến tiền tuyến.

Do AeroVironment phát triển, hệ thống chống máy bay không người lái cơ động này có tên Laser Weapon Systems (LWS). Điểm đáng chú ý nằm ở việc hệ thống tích hợp laser LOCUST công suất 20 kW vào nền tảng Infantry Squad Vehicle (ISV) của General Motors Defense, tạo ra một tổ hợp C-UAS cơ động dành cho nhiệm vụ phòng thủ trước máy bay không người lái.

Hệ thống đã được bàn giao cho Văn phòng Năng lực nhanh và Công nghệ then chốt (RCCTO) thuộc Lục quân Mỹ, trong khuôn khổ giai đoạn đầu của chương trình chế tạo nguyên mẫu Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL).

Hệ thống laser đã trải qua quá trình kiểm chứng toàn diện

“Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Lục quân nhằm đưa các năng lực năng lượng định hướng vào thực địa”, bà Mary Clum, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Space & Directed Energy của AeroVironment, cho biết.

Theo bà Clum, thông qua chương trình AMP-HEL, AeroVironment đang cung cấp hệ thống laser LOCUST đã trải qua quá trình kiểm chứng rộng rãi. Đây là một giải pháp kỹ thuật phức tạp, đã cho thấy độ tin cậy cũng như mức độ sẵn sàng vận hành trong nhiệm vụ chống máy bay không người lái.

Bà cho biết AeroVironment vinh dự được hỗ trợ RCCTO của Lục quân Mỹ và phối hợp để rút ngắn thời gian đưa những năng lực quan trọng này đến tay binh sĩ.

Sau khi được tích hợp tại cơ sở sản xuất năng lượng định hướng của AeroVironment ở Albuquerque, bang New Mexico, các nguyên mẫu AMP-HEL trải qua quá trình thử nghiệm nghiệm thu nghiêm ngặt của chính phủ tại thao trường Yuma Proving Ground, bang Arizona.

Các cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá hiệu suất, khả năng cơ động, độ an toàn và năng lực tiêu diệt mục tiêu của hệ thống. Sau đó, các đơn vị Lục quân Mỹ tiến hành huấn luyện vận hành trang bị mới tại Fort Sill, bang Oklahoma, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai các hệ thống năng lượng định hướng trong thực tế.

Theo AeroVironment, phản hồi từ binh sĩ trong quá trình huấn luyện đang được sử dụng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và mức độ phù hợp với các môi trường tác chiến có mối đe dọa liên tục thay đổi.

Công nghệ theo dõi và khóa mục tiêu chính xác

“Những sự kiện thực tế đã cho thấy nhu cầu rõ ràng đối với các hệ thống này. Đây là thời điểm để đưa công nghệ năng lượng định hướng đến tay binh sĩ ở mọi nơi và chúng tôi tin rằng LOCUST có thể đáp ứng nhu cầu đó”, ông John Garrity, Phó chủ tịch phụ trách Directed Energy Systems của AeroVironment, nhận định.

Theo ông Garrity, AeroVironment cam kết hỗ trợ các ưu tiên hiện đại hóa và khả năng mô-đun hóa của Lục quân Mỹ.

Công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tác chiến thông qua việc sản xuất quy mô lớn các hệ thống laser LOCUST, bao gồm AMP-HEL cũng như những nền tảng cơ động và cố định khác.

Mục tiêu là tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu, đồng thời tiếp tục phát huy độ tin cậy đã được kiểm chứng cùng công nghệ theo dõi và khóa mục tiêu chính xác để đối phó với các mối đe dọa đang ngày càng biến đổi.

Đưa laser lên nền tảng ISV nhẹ và cơ động cao

Nỗ lực chế tạo nguyên mẫu AMP-HEL nằm trong chương trình hiện đại hóa rộng hơn của Lục quân Mỹ, nhằm nhanh chóng phát triển và đưa các giải pháp năng lượng định hướng vào biên chế để đối phó với nhiều loại mối đe dọa, trong đó có máy bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Việc tích hợp hệ thống laser lên Infantry Squad Vehicle, một nền tảng nhẹ và có khả năng cơ động cao, cho thấy hướng tiếp cận của Lục quân Mỹ đối với các giải pháp bảo vệ lực lượng có thể mở rộng, thích ứng và triển khai nhanh.

Theo thông cáo của AeroVironment, trong tháng tới công ty dự kiến bàn giao giai đoạn thứ hai của chương trình AMP-HEL, gồm hai xe Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) được trang bị laser LOCUST công suất 20 kW, radar cùng các hệ thống chỉ huy và kiểm soát.

Nếu được đưa vào triển khai rộng rãi, những hệ thống như AMP-HEL có thể bổ sung một lớp phòng thủ mới cho lực lượng Mỹ trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa từ UAV. Thay vì sử dụng tên lửa hoặc đạn đánh chặn cho từng mục tiêu, laser năng lượng định hướng có tiềm năng cung cấp phương án đánh chặn cơ động với chi phí cho mỗi lần khai hỏa thấp hơn, đặc biệt khi phải đối phó với số lượng lớn UAV.

Theo IE