Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

iPhone Air sẽ bắt đầu được bán tại Trung Quốc sau khi các nhà mạng chấp thuận dịch vụ eSIM

Tiến Dũng
Tiến Dũng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sự kiện ra mắt này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với gã khổng lồ công nghệ Mỹ tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhờ vào sự chấp thuận cho dịch vụ eSIM (SIM kỹ thuật số).

Mẫu máy iPhone Air mới của nhà Táo. Ảnh: Reuters.
Mẫu máy iPhone Air mới của nhà Táo. Ảnh: Reuters.

Apple đã chính thức công bố mẫu iPhone mới, iPhone Air, sẽ có sẵn để đặt hàng trước tại Trung Quốc vào cuối tuần này. Sự kiện ra mắt này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với gã khổng lồ công nghệ Mỹ tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhờ vào sự chấp thuận cho dịch vụ eSIM (SIM kỹ thuật số).

iPhone Air, với giá khởi điểm từ 7.999 Nhân dân tệ (khoảng 1.121,56 USD), sẽ là mẫu máy duy nhất tại Trung Quốc được hỗ trợ công nghệ eSIM. Điều này xảy ra sau khi ba công ty viễn thông lớn của Trung Quốc – China Mobile, China Telecom, và China Unicom – đều được cơ quan quản lý cấp phép cung cấp dịch vụ thử nghiệm eSIM.

CEO Apple, Tim Cook, hiện đang có mặt tại Thượng Hải, đã bày tỏ sự hào hứng trên nền tảng mạng xã hội Weibo: "Rất vui mừng được thông báo rằng iPhone Air sẽ có mặt vào tuần tới và việc đặt hàng trước sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này, ngày 17 tháng 10!".

Việc tích hợp eSIM mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm khả năng kích hoạt dịch vụ di động mà không cần SIM vật lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi nhà mạng và sử dụng nhiều số điện thoại trên cùng một thiết bị. Đối với Apple, việc được chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh cho eSIM, dù chỉ giới hạn trên mẫu iPhone Air, có thể là tiền đề để mở rộng tính năng này sang các dòng sản phẩm khác trong tương lai, giúp củng cố vị thế của hãng trước các đối thủ cạnh tranh nội địa đang phát triển nhanh chóng.

Theo Reuters

Từ khoá:

Apple iPhone Trung Quốc
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Các ngân hàng lớn đang tìm cách phát hành đồng stablecoin. Ảnh: Reuters.

Nhiều ngân hàng lớn muốn phát hành đồng stablecoin

Một nhóm các ngân hàng toàn cầu hàng đầu vừa công bố một sáng kiến hợp tác để nghiên cứu việc phát hành các tài sản dựa trên blockchain được neo giá theo các loại tiền tệ G7 - thường được gọi là stablecoin.

Cuộc thi an ninh mạng dành cho sinh viên do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức

Phát động cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”

Ngày 8/10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” nhằm khuyến khích sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng bảo mật, góp phần phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng cho Việt Nam.