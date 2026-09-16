Chiến tranh Iran ngốn của Mỹ 38 tỷ USD trong 6 tháng

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cuộc chiến kéo dài 6 tháng với Iran đã tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD và có thể phát sinh thêm 3 tỷ USD/tháng. Đáng chú ý, phần lớn chi phí đến từ lượng đạn dược, tên lửa chính xác bị tiêu hao nhanh.

Tiêu tốn 38 tỷ USD cho 6 tháng chiến tranh với Iran

Theo Reuters, trong báo cáo công bố ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (Congressional Budget Office, CBO) ước tính tính đến ngày 1/8, Mỹ đã chi khoảng 38 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran. Cơ quan này dự báo xung đột sẽ khiến lạm phát của Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2027 tăng thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm.

Chi phí chiến tranh ngày càng phình to đang gây sức ép lên kho vũ khí của Mỹ, đồng thời góp phần đẩy giá năng lượng tăng cao. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng Mỹ vừa duy trì chiến dịch tại Iran, vừa bảo đảm đủ năng lực ứng phó nếu xảy ra các cuộc xung đột khác.

CBO cho biết phần lớn trong 38 tỷ USD nói trên liên quan đến việc tiêu hao nhanh kho đạn dược, đồng thời ước tính Mỹ có thể cần tới 5 năm để khôi phục lượng dự trữ về mức cần thiết.

CBO chỉ ra rằng chi phí chủ yếu của cuộc chiến hiện nay nằm ở việc tiêu hao một lượng lớn tên lửa đánh chặn phòng không, khiến lượng tên lửa dự trữ của Mỹ bị suy giảm trong những năm tới. Báo cáo lấy Trung Quốc làm ví dụ và cảnh báo: “Nếu xảy ra xung đột với một đối thủ sở hữu số lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, tình trạng thiếu hụt này sẽ trở nên đặc biệt khó khăn”.

Nhân viên kỹ thuật lắp bom tấn công chính xác lên máy bay trên tàu sân bay để tấn công Iran. Ảnh: Reuters.

Sau khi so sánh “số lượng tên lửa đánh chặn được cho là đã sử dụng” với “tổng số tên lửa mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã mua từ trước đến nay”, CBO nhận định Mỹ có thể đã tiêu hao từ một nửa đến hai phần ba lượng tên lửa đánh chặn dự trữ kể từ tháng 6/2025.

Theo ước tính của CBO, Mỹ sẽ cần gần 22 tỷ USD để bổ sung kho đạn dược, trong đó khoảng 7 tỷ USD dành cho tên lửa hành trình tấn công mặt đất và 13 tỷ USD cho tên lửa đánh chặn phòng không. Nếu chiến sự tiếp tục leo thang, tổng chi phí cuộc chiến có thể còn tăng thêm nhiều.

Hồi tháng 8 Reuters từng đưa tin: trong cuộc chiến với Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng “gần như toàn bộ” số tên lửa tấn công chính xác tầm xa mà họ triển khai cho chiến dịch.

Con số 38 tỷ USD của CBO cũng tương đối sát với mức 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố tại phiên điều trần trước Thượng viện ngày 21/7.

Báo cáo của CBO đồng thời cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ không phối hợp với các kiểm toán viên tài chính của Quốc hội trong quá trình rà soát chi phí chiến tranh.

Nhà Trắng bác cảnh báo thiếu đạn

Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập tức phản bác những lo ngại về khả năng thiếu hụt vũ khí. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly gọi quyết định tấn công Iran của ông Trump là “hành động quyết đoán”, nhằm ngăn Iran gây tổn hại cho nhân viên hoặc lợi ích của Mỹ.

Hạ nghị sĩ Brendan Boyle, thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ - người yêu cầu CBO đưa ra báo cáo. Ảnh: Inquirer.

Bà Kelly khẳng định quân đội Mỹ vẫn có “dư thừa” đạn dược, vũ khí và các nguồn dự trữ, đủ để thực hiện toàn bộ các mục tiêu chiến lược mà Tổng thống đề ra.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng bác bỏ kết luận cho rằng Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn. Ông tuyên bố Mỹ “có mọi nguồn lực cần thiết để tiến hành các cuộc tấn công vào thời gian và địa điểm do Tổng thống lựa chọn”.

38 tỷ USD chưa phải con số cuối cùng

Báo cáo nói trên được CBO thực hiện theo yêu cầu của Hạ nghị sĩ Brendan Boyle, thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ.

Ông Boyle cho rằng cuộc chiến tại Iran đã gây tổn thất về sinh mạng đối với quân nhân Mỹ, đồng thời khiến người nộp thuế phải gánh hàng chục tỷ USD chi phí, trong khi con số này tiếp tục tăng.

Theo số liệu thương vong của Lầu Năm Góc được các cơ quan truyền thông Mỹ dẫn lại, 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran.

Đáng chú ý, Reuters lưu ý rằng 38 tỷ USD mới chỉ là phần được CBO tính toán trong phạm vi báo cáo. Con số này chưa bao gồm chi phí phát sinh từ các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz và phòng thủ các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực.

CBO cũng chưa tính chi phí vay nợ để tài trợ cho chiến tranh. Khoản này, theo Reuters, có thể khiến tổng chi phí chiến tranh tăng thêm hàng chục tỷ USD nữa. Như vậy, nếu tính cả các khoản chưa được đưa vào báo cáo, tổng hóa đơn của cuộc chiến Mỹ - Iran có thể còn cao hơn nhiều so với mức 38 tỷ USD hiện được CBO công bố.

Theo LTN, UDN