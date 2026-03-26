Điều chỉnh quy hoạch dự án bến du thuyền của Quốc Cường Gia Lai

Nội dung điều chỉnh theo hướng phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng và mỹ quan đô thị; kết nối hài hòa, xuyên suốt, không gian xanh phía sông có công viên phục vụ công cộng.

Ngày 23/3, UBND phường Sơn Trà có quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với Dự án bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (còn có tên thương mại là Marina Complex). Phạm vi điều chỉnh quy hoạch đối với diện tích hơn 60 ha; trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch điều chỉnh hơn 50 ha, diện tích khu vực thuê mặt nước 1 ha.

Theo quyết định, mục tiêu điều chỉnh nhằm phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng và mỹ quan đô thị; kết nối hài hòa, xuyên suốt, không gian xanh phía sông có công viên phục vụ công cộng; bố trí đường cảnh quan ven sông hình thành tuyến đường đi bộ có tầm nhìn cảnh quan thoáng rộng, đảm bảo môi trường sinh thái.

Cùng với đó, kiến tạo không gian đô thị theo hướng phát triển linh hoạt, đa dạng; đảm bảo môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và phát triển bền vững của thành phố…

Về nội dung điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh ranh giới dự án cho phù hợp với chủ trương điều chỉnh vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt của dự án từ 12 m còn 9 m để bù đắp vào tuyến đường ven sông Hàn mở rộng từ 8 m thành 20 m đoạn qua dự án;

Điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng mật độ cây xanh, lối đi công cộng tại khu vực bờ sông Hàn, kết nối các khu chức năng khác của dự án, tạo không gian mở; đồng thời nâng cấp, cải tạo, bố trí thêm hành lang xanh để phát huy địa thế nằm cạnh dòng sông Hàn của dự án.

Bên cạnh đó, điều chỉnh vị trí 2 khối cao tầng vào trung tâm của dự án; điều chỉnh chia lại các lô đất thấp tầng; điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền ven sông Hàn…

Được biết, dự án trên do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng (công ty con của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) làm chủ đầu tư. Dự án nằm dưới chân cầu Thuận Phước thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Dự án có diện tích 11,7 ha, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2016 với hơn 100 căn shophouse đã được xây dựng và phân phối ra thị trường.

Giai đoạn 2 của dự án được triển khai đầu năm 2019. Nhà đầu tư đã cho xây kè bao gần 1.000 m, san nền 1ha mặt nước sông Hàn để làm dãy biệt thự, 2 tòa tháp căn hộ và khách sạn, bến du thuyền...

Khi dự án triển khai giai đoạn xây kè, lấn sông Hàn thì gặp phải phản ứng của dư luận trong việc tác động dòng chảy của sông Hàn. Vì vậy, Đà Nẵng đề nghị nhà đầu tư tạm dừng thi công để phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát tính pháp lý, hỗ trợ các thủ tục liên quan trong đầu tư xây dựng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án.